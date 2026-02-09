Signos: confira seu horóscopo desta segunda (09)

Quem nasceu hoje

A comunicação será um dos seus trunfos para alcançar o sucesso na carreira profissional. Bem humorado, transmite alegria para as pessoas à sua volta. Gosta de estar no comando. Maleável, alegre e de bom coração.

Alerta

Os escorpianos começam a semana no alerta, e a indicação é para manter o foco nos seus projetos. Cuide para não contrair dívidas. Evite ser dispersivo no relacionamento afetivo e familiar. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Áries – Você terá a oportunidade de acertar os problemas do setor de trabalho e contar com apoio da família em novos negócios. No amor, Vênus, na sua desfavorável 12ª casa pede paciência.

Touro – O dia deve trazer oportunidades nos negócios e você pode criar novos caminhos financeiros. Receberá ajuda profissional, e conseguirá ver o sucesso acontecer. No amor, seja mais atencioso e menos possessivo.

Gêmeos – Seus horizontes vão se abrir nas questões de negócios e para acertos profissionais. Saiba usufruir, pode viajar, realizar compras e ter apoio da família. Amor em alto astral. Tente na loteria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Câncer – Fase que deve ser mais prestativo no trabalho e negócios. Enfrentará problemas com a família, evite qualquer tipo de discussão e equilibre seu emocional. Com seu amor, vem mudanças, conte com o melhor.

Leão – Dia que haverá melhora no ritmo de trabalho, conseguirá resolver todos os problemas ligados a parcerias, e verá um rápido aumento nas finanças. Conte com Sagitário e Aquário. Amor com carinhos.

Virgem – Boa fase para compras, novos trabalhos domésticos e apoio para iniciar parcerias. Com seu amor, a paixão fala mais alto. Confiança total nos negócios. Evite a ansiedade. A família transmite carinhos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Libra – Nesta fase não terá problemas no lar, pelo contrário todos estarão em harmonia para as mudanças na área financeira. Autoconfiança com a pessoa amada, recebe e dá carinhos. Tente na loteria.

Escorpião – Você está passando pelo alerta, a Lua desfavorece novos negócios, mudanças profissionais e uma certa instabilidade com os superiores. Não tome decisões importantes em seu lar. Tensão no amor.

Sagitário – Período para melhorar o trabalho e se livrar de tudo que atrapalhe sua felicidade. Em alta encontro de sócios e parceiros. Astral positivo com seu amor e com a família. Conte com Aquário e Gêmeos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Capricórnio – Você está em uma fase de realizações na vida familiar e pessoal. Siga sua intuição que está em alta. Positivo para compras, viagens, acertos domésticos e apoio de parentes. Boa entrada de dinheiro.

Aquário – A fase continua positiva e traz oportunidades de resolver seus negócios, pensar em parcerias ou iniciar novo negócio. Está receptivo com pessoas do trabalho, viagens e compras. Carinhos do seu amor.

Peixes – As influências astrais começam a melhorar. Mercúrio já está no seu signo e logo Vênus, deve trazer amor e dinheiro. Então não passe dos limites em exigências com a família e muito menos no trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

