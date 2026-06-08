Signos: confira seu horóscopo desta segunda (08)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com atitudes arrojadas. Tem uma personalidade marcante e conseguirá sucesso em carreiras dinâmicas. Terá muitos amigos, pois tem facilidade em se comunicar. É afetuoso, talentoso e alegre.

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ALERTA DO DIA

Os piscianos começam a semana no alerta e a rotina deve ser sua aliada nesse período negativo no trabalho. Cuidado para não entrar no vermelho com gastos fora do orçamento. Não interfira na vida das pessoas à sua volta. Amor neutro.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Pode esperar vitórias nos negócios, em ações judiciais e acertos no trabalho. Tranquilidade na vida familiar. Importante conquista nos seus empreendimentos, como compra de imóvel. Amor com decisões.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você sente que pode contar com o sucesso nos negócios e trabalho, caso seja funcionário. Contatos com sócios ou superiores deve trazer o apoio que necessita. Finanças em alta. Companheirismo no amor.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A fase traz oportunidades na vida profissional. Entusiasmo e dinamismo serão a chave para o progresso. Os problemas serão acertados, e você terá o apoio que necessita. Seu amor colabora. Pode viajar.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Dia que deve ser mais determinado na busca do sucesso. Procure e aceite apoio nos negócios e trabalho. Vênus e Mercúrio no seu signo, abrem caminhos para a planejar mudanças na área familiar.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O ideal é avaliar o que é mais importante nos negócios e vida familiar. Por enquanto, vá devagar e use o bom senso nas mudanças que pretende realizar. Fique na rotina com seu amor, nada de exigências.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você passa por um bom período, e terá as chances que precisar para renovar o trabalho e negócios. Aumento do setor financeiro. Colaboração na vida profissional e familiar. Dia 21 começa a fase negativa.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Período que terá colaboração da família nos projetos financeiros, mas não deve exagerar nos gastos. Colabore com Peixes e Touro. Pode realizar parceria comercial. Descontração na via amorosa.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A fase traz mudanças na vida profissional, conseguirá se livrar de pessoas negativas e terá o sucesso desejado. Oportunidade de realização na vida afetiva, acertos de convivência. Alegrias no lar.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O Sol no seu signo oposto traz oportunidades de resolver a maior parte dos problemas no trabalho e finanças. Surpresa agradável de sócios ou superiores. Conquistará a paz no seu lar. Decisão amorosa.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Oportunidade de resolver problemas com a família e conquistar a tranquilidade desejada. Terá sucesso se confiar mais na sua capacidade de dar compreensão a todos. Muita paixão no seu caso amoroso.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A Lua, traz mais tranquilidade com sua família. Terá vontade de ajudar os outros. Sua simpatia será elogiada. Use sua elegância para vencer problema amoroso. Saúde ótima. Tente na loteria.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você passa pelo alerta, a Lua esta na sua desfavorável 12ª casa. Seja mais participativo no trabalho, mas não exija nada de ninguém. Cuide da saúde. Evite excessos com os doces. Distúrbios nervosos. Não viaje.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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