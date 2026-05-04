Signos: confira seu horóscopo desta segunda (04)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa de personalidade marcante. Alcançará sucesso nas carreiras ligadas ao grande público. Não é apegado as coisas matérias, pois tem vocação para ajudar os mais necessitados. É correto, solícito e enérgico.

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ALERTA DO DIA

Os sagitarianos começam a semana no alerta e a indicação é para manter a rotina no trabalho. No amor não se feche, procure o entendimento com seu par afetivo. Finanças neutras, gastos somente de primeira necessidade. Saúde em leve baixa.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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A fase é de energia nos projetos de trabalho e abertura para quem tem seu próprio negócio. Levante o astral na vida familiar, saia para compras. A pessoa amada transmite paixão. Bom período com a saúde.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

A cada dia que passa você sente as energias se renovarem trazendo vontade de sair para compras e viagens. Boas oportunidades de iniciar parceria comercial. Otimismo com pessoas da família.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você ainda tem uns dias para cuidar da saúde, relaxe e espere que dia 21, o Sol o protegerá. A pessoa amada transmite muito amor. O trabalho passa por uma fase neutra. Peça apoio a Escorpião e Peixes.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Neste período você deve usar seu bom humor para passar esta fase que é mais exigente. O trabalho e negócios estão bem colocados. A pessoa amada esta um tanto difícil. Dinheiro apertado. Seja positivo.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia positivo para solucionar assuntos da família. Procure ser prestativo e conte com sua capacidade de organizar as finanças. Mantenha a saúde em dia, alimente-se com equilíbrio. Seu amor precisa de atenção.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Neste período pode sair da rotina, compras, viagens e mudanças no trabalho. Surpresas da família. Em alta novos negócios e chance de resolver antigos problemas. Sol e Vênus trazem paz e saúde.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Você esta um tanto exigente com a família e isso pode se estender para a área de trabalho. Tenha sensibilidade ao lidar com pessoas nervosas. Procure colaborar com seu par afetivo. Dia neutro.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A Lua no seu signo ajuda a resolver os problemas financeiros e profissionais. Livre-se de tudo que atrapalha sua vida familiar. Positivo para compras, negócios e acertos com seu amor. Boa saúde.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você passa pelo alerta e deve ficar na rotina. Adie viagens, compras, mudanças no lar, no trabalho e negócios. Tenha cautela com fofocas e evite discussões com a família. Cuide da saúde.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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O dia será de equilíbrio em sua vida familiar, procure dar mais apoio a nativos de Gêmeos, Câncer e Sagitário. Positivo para compras para o lar e pessoal. Amor com muita paixão. Tente na loteria.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Fase feliz para acertar os negócios ligados à família. Positivo para compras e encontro de sócios. Tire proveito da sua vitalidade e lute pelos objetivos. Amor com grandes emoções. Equilíbrio financeiro.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período com novas oportunidades nas finanças, incluindo trabalho, negócios e parcerias. Aproveite o seu talento para crescer profissionalmente. Surpresas da pessoa amada.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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