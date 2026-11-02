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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta segunda (02)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta segunda-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta segunda (02)
Autor Os leoninos passam o dia no alerta, este período pede calma e rotina - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Preza a família acima de tudo. Gosta das coisas bem feitas, pular etapas está fora dos seus planos. A alegria será sua marca registrada. Os trabalhos ligados ao grande público exercerão grande fascínio. É perspicaz, companheiro e motivador.

ALERTA DO DIA

Os leoninos passam o dia no alerta, este período pede calma e rotina. Procure ter uma conversa tranquila com seu par afetivo e família. Não exagere na alimentação ou bebidas. Fuja de aglomerações, um retiro seria o ideal hoje.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O ariano é uma pessoa cheia de energia e entusiasmo. Pioneiro e aventureiro, se encantam com as metas, a liberdade e as ideias novas. Os arianos gostam de liderar e preferem dar instruções a recebê-las.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Costuma ser prático, decidido e ter uma grande força de vontade. São estáveis e conservadores, e seguirão de forma leal um líder no que têm confiança. São muito respeitosos com as leis e as regras.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

É o signo dos irmãos idênticos e, como tal, seu caráter é duplo. Por um lado é versátil, mas pelo outro pode não ser sincero. Costumam ter elegância e cometer os erros dos jovens.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Seu caráter é o menos claro de todos os signos. São conservadores e buscam a segurança do lar. De fato, para os homens o lar é como um refúgio para onde ir quando o estresse do trabalho é demasiado.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

É o signo mais dominador do zodíaco. Também é criativo e extrovertido. São os reis entre os humanos, assim como os leões são os reis no reino animal. Têm ambição, força, valentia e independência.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O único signo representado por uma mulher. Caracterizado por sua precisão, sua atitude reservada e às vezes tem até obsessão com a limpeza. Costumam ser observadores, e pacientes.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Está entre os mais civilizados do zodíaco. Têm encanto, elegância, bom gosto, são amáveis e pacíficos. Gostam da beleza e da harmonia, e são capazes de serem imparciais ante os conflitos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É intenso, com uma energia emocional única. Ainda que possam parecer calmos, têm uma agressividade e magnetismo escondidos internamente. São afáveis, sociáveis, reservados e corteses.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É um dos signos mais positivos. São versáteis e lhes encanta a aventura e o desconhecido. Têm a mente aberta para novas ideias e experiências e mantêm uma atitude otimista.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

É um dos signos mais seguros e calmos. São trabalhadores, e dispostos a persistir para conquistar seu objetivo. Muitas vezes têm o papel de terminar um projeto iniciado por outro signo mais pioneiro.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

É humano, sincero, refinado e idealista. Sabe ser perseverante e expressar-se com razão, moderação e, às vezes, com humor. São inteligentes, claros e lógicos. Muitos são imaginativos e psíquicos.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Têm uma personalidade calma, paciente e amável. São sensíveis aos sentimentos dos outros e respondem com simpatia e tato ao sofrimento dos demais. São queridos por todos porque têm um caráter afável.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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