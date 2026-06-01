Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta segunda (01)

Quem nasceu hoje tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 06:00:00 Editado em 01.06.2026, 06:54:45
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Signos: confira seu horóscopo desta segunda (01)
Autor Os sagitarianos ficam no alerta até às 22h20 - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

ALERTA DO DIA

Os sagitarianos ficam no alerta até às 22h20 e a rotina deve ser mantida durante este período. Controle seu ímpeto para não trazer problemas para o ambiente de trabalho. Não entre em discussões com seu par afetivo. Viagens neutras.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A forte influência de Marte seu planeta regente, na sua positiva segunda casa, traz uma série de bons negócios. Suas ideias vão contagiar a família e superiores no trabalho. Explore seu otimismo na vida afetiva.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O período traz progresso no trabalho e novas oportunidades nos negócios. Sucesso em vendas ligadas a área doméstica e imóveis. Alegrias e tranquilidade com a família. Amor suave.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O Sol, traz seu aniversário e você sente bons momentos com a família, colegas, superiores e naturalmente seu amor. A Lua colabora com novos projetos e aumento nas finanças. Dê apoio aos amigos.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Você precisará de muita paciência para enfrentar esta fase difícil em que o Sol não o favorece. Cautela com novos gastos, discussões no trabalho e exigências com a família. Seu amor traz compreensão.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia que deve resolver uma série de problemas domésticos. Dê apoio a parentes, além de nativos de Câncer e Sagitário. Procure amizades que colaborem com os negócios e finanças. Amor com ciúmes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Bom astral para ganhar mais dinheiro, resolver problemas no trabalho e viver momentos agradáveis com sua família. Marte na sua nona casa astral traz bons negócios, viagens e compras. Amor receptivo.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Você continua bem colocado na área de trabalho e vida financeira. Terá surpresas se confiar mais na sua capacidade. Alegrias com parentes e amigos de profissão. Positivo para viagens, compras e acertos afetivos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O dia traz muitas chances de melhorar e organizar os negócios e trabalho. A Lua no seu signo traz oportunidades de acertar antigos problemas. Apoio na vida familiar. Boa saúde. Amor expressivo e feliz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você esta passando pelo alerta e precisa de muita atenção para não criar problemas na vida familiar e profissional. Não conte com sócios ou superiores. Desfavorável para viagens e compras à prazo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O seu dia será tranquilo, conseguirá resolver os assuntos da família. As finanças estão bem colocadas. Positivo para acertar uma porção de problemas profissionais. Entrará no alerta, às 22h20.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia com muitas novidades na vida familiar, pode sair para compras domésticas e pessoais. Ganhos em jogos e muita sorte em transações comerciais. Alegrias com seus amigos. Apoio do seu amor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia que estará focado em resolver problemas e assuntos da família. Vitórias na área financeira e profissional. Pode contar com ajuda de Escorpião e Áries. Sorte em transações comerciais. Amor com carinhos.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
astrologia Astros HORÓSCOPO PREVISÕES signos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV