Signos: confira seu horóscopo desta segunda (01)
Quem nasceu hoje tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante
QUEM NASCEU HOJE
Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.
ALERTA DO DIA
Os sagitarianos ficam no alerta até às 22h20 e a rotina deve ser mantida durante este período. Controle seu ímpeto para não trazer problemas para o ambiente de trabalho. Não entre em discussões com seu par afetivo. Viagens neutras.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
A forte influência de Marte seu planeta regente, na sua positiva segunda casa, traz uma série de bons negócios. Suas ideias vão contagiar a família e superiores no trabalho. Explore seu otimismo na vida afetiva.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
O período traz progresso no trabalho e novas oportunidades nos negócios. Sucesso em vendas ligadas a área doméstica e imóveis. Alegrias e tranquilidade com a família. Amor suave.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
O Sol, traz seu aniversário e você sente bons momentos com a família, colegas, superiores e naturalmente seu amor. A Lua colabora com novos projetos e aumento nas finanças. Dê apoio aos amigos.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Você precisará de muita paciência para enfrentar esta fase difícil em que o Sol não o favorece. Cautela com novos gastos, discussões no trabalho e exigências com a família. Seu amor traz compreensão.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Dia que deve resolver uma série de problemas domésticos. Dê apoio a parentes, além de nativos de Câncer e Sagitário. Procure amizades que colaborem com os negócios e finanças. Amor com ciúmes.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Bom astral para ganhar mais dinheiro, resolver problemas no trabalho e viver momentos agradáveis com sua família. Marte na sua nona casa astral traz bons negócios, viagens e compras. Amor receptivo.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Você continua bem colocado na área de trabalho e vida financeira. Terá surpresas se confiar mais na sua capacidade. Alegrias com parentes e amigos de profissão. Positivo para viagens, compras e acertos afetivos.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
O dia traz muitas chances de melhorar e organizar os negócios e trabalho. A Lua no seu signo traz oportunidades de acertar antigos problemas. Apoio na vida familiar. Boa saúde. Amor expressivo e feliz.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Você esta passando pelo alerta e precisa de muita atenção para não criar problemas na vida familiar e profissional. Não conte com sócios ou superiores. Desfavorável para viagens e compras à prazo.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
O seu dia será tranquilo, conseguirá resolver os assuntos da família. As finanças estão bem colocadas. Positivo para acertar uma porção de problemas profissionais. Entrará no alerta, às 22h20.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Dia com muitas novidades na vida familiar, pode sair para compras domésticas e pessoais. Ganhos em jogos e muita sorte em transações comerciais. Alegrias com seus amigos. Apoio do seu amor.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Dia que estará focado em resolver problemas e assuntos da família. Vitórias na área financeira e profissional. Pode contar com ajuda de Escorpião e Áries. Sorte em transações comerciais. Amor com carinhos.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.
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