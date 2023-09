Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (7)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

A mente ágil fará se sobressair no setor profissional. Está sempre em busca da sua valorização. Passa muita confiança para as pessoas á sua volta. A simpatia e bom humor serão suas marcas registradas. Talentoso, espirituoso e intuitivo.

Alerta

continua após publicidade

Os geminianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham ter bons pensamentos e evitar ambientes agitados. Procure a rotina. Adie viagens, mudanças domésticas e compras que possam comprometer suas finanças. Saúde neutra.

Áries – O momento é propício para sair da rotina, aceite convite para uma viagem de fim de semana. O clima afetivo está em alta. Apenas não abuse da alimentação, que tal praticar esporte.

Touro – Um feriado bem tranquilo, a Lua está no seu signo e o clima perfeito para passeios e visitas. O setor financeiro e profissional estão bem equilibrados, pode até gastar um pouco mais.

continua após publicidade

Gêmeos – Você passa pelo alerta e o ideal é não sair de casa, evite viagens, gastos e visitas. Analise melhor suas emoções e não discuta com a família e ainda menos com seu amor.

Câncer – Um excelente dia para sair com a família, analise suas emoções e perceba a sua capacidade de colaborar com os parentes. Amor em alto astral. Se programe, amanhã entrará no alerta. Cuide da saúde.

Leão – Você passa por um bom período e deve aproveitar a influência de Vênus no seu signo. Curta momentos descontraídos com o seu amor. Terá o carinho da família. Finanças bem colocadas.

continua após publicidade

Virgem – A influência atual do Sol e Mercúrio no seu signo trazem chances de resolver uma porção de problemas profissionais e financeiros. Aproveite para curtir o feriado com viagens. Não discuta com seu amor.

Libra – Fase em que os astros pedem cautela com gastos, discussões com a família e dificuldades para se entender com seu amor. Não adianta querer demais, tudo tem sua hora. Fique em casa, cuide da rotina.

continua após publicidade

Escorpião – O dia será tranquilo com a família, haverá convites para passeios e encontro de amigos. Mas, Marte na sua 12ª casa, não colabora com mudanças no seu lar e vida profissional. Está tudo devagar no amor.

Sagitário – Os astros garantem a boa sorte com as finanças e o trabalho. Então é só aproveitar para curtir passeios e aceitar convites. Demonstre o amor que sente pelo seu par afetivo. Não abuse das bebidas.

Capricórnio – Dia para sair e se divertir com seu amor, você transborda charme e sensualidade. Saúde perfeita. Desligue-se das preocupações domésticas, vem grandes mudanças na família. Pode viajar.

continua após publicidade

Aquário – Você estará um tanto tenso com a família, afaste a ansiedade e relaxe. Não insista no que é complicado, incluindo o setor financeiro. Desfavorável para viagens. Peça apoio ao seu amor.

Peixes – Dia que estará de bem com a vida, a família dispensa atenção e seu amor dá muitos carinhos. Fase especial em relação às finanças que estão em ordem. Não discuta com Gêmeos e Libra.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News