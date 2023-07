Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (6)

Quem nasceu hoje

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. Preza a liberdade, principalmente no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os aquarianos ficam no alerta até às 14h31, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos piscianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Dia que deve diminuir a impulsividade e aumentar a tolerância. Período bem positivo no trabalho e com a família. Cuide de sua imagem e procure valorizar suas conquistas, inclusive afetiva.

Touro – Você conseguirá atrair recursos para novos negócios e organizar o seu trabalho. Estudos, planos, contatos, viagens, compras e acertos domésticos, tudo tranquilo. Evite a ansiedade. Amor com sonhos.

Gêmeos – Dia de altos e baixos no trabalho. Terá que ser mais determinado na busca do equilíbrio financeiro. Hora de ampliar seus horizontes e usufruir do progresso. Amor com forte atração.

Câncer – A forte presença do Sol e Mercúrio no seu signo são sinais de sucesso. Realizará a maior parte dos seus projetos profissionais e financeiros. Os astros estão a seu favor. Conte com a pessoa amada.

Leão – Você sabe que a fase é cheia de exigências, precisará manter o equilíbrio. Mas, a presença de Vênus e Marte ativam a solução de muitos problemas profissionais e do amor. Cuide da saúde.

Virgem – Neste período você deve levar tudo com equilíbrio e tranquilidade. Não faça extravagâncias nas finanças. Dia 11, Marte entrará no seu signo ativando os negócios. Dê apoio à sua família e ao seu amor.

Libra – Suas ambições estão fortalecidas, momento ideal para receber apoio e trabalhar em grupo. A família colabora com sua tranquilidade. Terá energia para sair da rotina com compras, vendas e viagens. Amor seguro.

Escorpião – Sua vida profissional toma o rumo do sucesso. Entusiasmo para quem tem seu próprio negócio. Solte sua criatividade para ganhar mais. Terá que ajudar pessoa da família. Amor com brilho.

Sagitário – Fase repleta de novidades na vida familiar, conseguirá resolver a maior parte das exigências domésticas. Seja tolerante com pessoas de Câncer e Peixes. Em alta compras e viagens. Amor protegido.

Capricórnio – Fase que conseguirá acertar as finanças e realizar novos gastos. Surpresa da família. Melhora da saúde, evite exageros alimentares. O amor vai exigir algum tipo de sacrifício, controle o estresse.

Aquário – Seu alerta vai até às 14h34, evite se envolver em negócios arriscados. A tarde já estará tudo bem e a situação com família tende a se acalmar. Ótima intuição para jogos. Amor na defensiva.

Peixes – O início do dia será tranquilo, mas se programe para o alerta que inicia às 14h34. Evite se envolver em negócios aventureiros, gastos e mudanças no seu lar. Hora de ser mais cúmplice do seu amor.

