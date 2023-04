Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (6)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É dono de uma personalidade muito marcante. Gosta de empreender iniciativas particulares de grande vulto. As modificações que fizer, devem vir acompanhadas de um planejamento muito grande. Terá um magnetismo muito forte com o sexo oposto.

Alerta

Os Librianos passam o dia no alerta, e os astros indicam a rotina neste período negativo. Fase desfavorável para mudanças no trabalho. Cuide das finanças, evite gastos fora do orçamento. No amor, deixe o diálogo comandar suas ações.

Áries – Dia que tudo corre bem, o Sol no seu signo promete grandes momentos com amigos e parentes. Programe já a Páscoa. Quebre a rotina no amor. Não abuse na alimentação ou bebidas alcoólicas.

Touro – Aproveite esta fase em que as influências astrais trazem algumas restrições e organize seu futuro profissional e financeiro para despois do dia 20. Nem tudo acontece como e na hora que a gente quer.

Gêmeos – Mercúrio, seu planeta não dá o aval para qualquer tipo de mudança. Controle seu espírito aventureiro e passe bem por esta fase. Confie nos novos planos. Aceite ajuda da família.

Câncer – Você tem a seu favor Marte, o planeta que imprime velocidade nos negócios e trabalho. Fique confiante nos planos domésticos. Positivo para compras, viagens e visitar amigos e parentes.

Leão – Fase para se desligar dos negócios e trabalho. Programe a sexta feira Santa e a Páscoa. Positivo para viagens, compras e visitas. Dia de carinhos no amor por causa de sua perseverança. Saúde ótima.

Virgem – A Lua está no seu signo, momento de transformar velhos planos e usufruir com intensidade da companhia da família e seu amor. As finanças estão bem equilibradas. Se afaste dos invejosos.

Libra – Você ainda passa pelo alerta e não deve abusar da sorte, assim evitará perdas financeiras e problemas com a pessoa amada. Programe a sua Páscoa com a família. Não discuta com seu amor.

Escorpião – Programe os dias de alerta, mas hoje está tudo bem. Não abuse da sorte, e assim evitará perdas financeiras. Cuide da saúde, nada de bebidas e doces. Dê atenção ao seu amor e família.

Sagitário – Dia cheio de novidades, pode sair da rotina para compras, viagens e estar com a família. A relação com parentes estará em alta. Sua relação amorosa está mais firme. Saúde perfeita.

Capricórnio – Conseguirá se expressar com facilidade no trabalho e no amor. Positivo para compras, viagens e encontro de amigos. Novidades de parentes, aceite convite para a Páscoa. Proteção de Áries e Câncer.

Aquário – Fase de agitação no trabalho e novas aberturas nos negócios. Conte com apoio importante de Escorpião e Peixes. No amor pode acontecer algumas novidades, terá acertos de convivência.

Peixes – Programe seus próximos passos nos negócios. Você tem a seu favor boas condições financeiras. Acredite mais em sua capacidade de resolver problemas da família. Não discuta com Gêmeos e Libra.

