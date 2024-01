Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (4)

Quem nasceu hoje

Terá melhor desempenho em trabalhos estáveis, pois gosta de tudo no seu devido lugar. Não se intimida diante dos obstáculos. É muito franco, e por isso terá o respeito das pessoas à sua volta. É inteligente, atraente e com forte personalidade.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta e a indicação é de paciência diante dos problemas. Não entre em gastos fora do orçamento ou poderá ter perdas financeiras. No amor, procure ser menos individualista. Não descuide da saúde.

Áries – O período será favorável para todo tipo de atividade social, rever amigos e retomar contato com pessoas que pode trabalhar ou negociar. Seu relacionamento afetivo tende a se firmar.

Touro – Os astros favorecem suas finanças e o trabalho deve a fluir. Pode negociar à vontade e aceitar parceria. O sucesso e a estabilidade estão ao seu redor. Invista em imóveis. Tente na loteria.

Gêmeos – Boas notícias da família, clima de tranquilidade. No trabalho precisará ser participativo, evite qualquer tipo de exigência ou discussão. Mudanças financeiras. Vênus em Sagitário traz paixão.

Câncer – A fase é bem tranquila no lar e você até pode pensar em mudança de residência, viagens e aceitar colaboração no setor de trabalho. Dia especial no amor. Saúde ótima. Pode sair para compras.

Leão – Relaxe mentalmente, o dia é tranquilo. Êxito nos negócios e colaboração de amigos. Conte com boa entrada de dinheiro e muitos acertos domésticos. A pessoa amada colabora com as mudanças no lar.

Virgem – A Lua está no seu signo e você sente vontade de realizar algumas mudanças no lar. Confie na sua intuição. Novidades sobre dinheiro e acertos profissionais. Novos caminhos se abrem. Conte com Câncer.

Libra – O seu dia será no alerta, fique na rotina. Adie compras, viagens e mudança no lar. Terá que enfrentar problemas com sua família. Fuja de atritos com pessoas do trabalho.

Escorpião – Nesta fase você recebe todo o apoio que estava buscando nos seus negócios e trabalho. Descontração nos projetos financeiros. Notícias importante sobre a família. Alegrias no amor.

Sagitário – A fase é das melhores para realizar e até enfrentar mudanças na vida profissional e financeira. Novas realizações, inclusive no lar e com seu amor. Trabalho lucrativo e produtivo.

Capricórnio – Apesar do Sol o favorecer, alguns planetas pedem paciência. Amanhã Marte, começa a transitar no seu signo com chances de abrir seus caminhos.

Aquário – Período que sente suas energias em baixa trazendo necessidade de equilíbrio e paciência. Atritos com a família. Evite problemas fique na rotina. Não viaje ou faça novos gastos. Questão delicada no trabalho.

Peixes – O clima no lar está tranquilo e até contagiante, todos tentam realizar seus sonhos e projetos. Trabalho motivado. Melhora financeira. Decisão sobre compras e novos negócios. Novos planos no amor.



As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

