Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (4)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os librianos ficam no alerta até às 11h33

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa extremamente inteligente o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

continua após publicidade .

Alerta

Os librianos ficam no alerta até às 11h33, e a rotina deve ser mantida durante esta fase negativa. Após esse horário os cuidados serão dos escorpianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

continua após publicidade .

Áries – Comece o dia com o pé direito e realize suas tarefas com prazer. Você se sente livre, aposte nos projetos profissionais principalmente nos que estão parados. Conte com Sagitário e Libra. Amor em alto astral.

Touro – A influência do Sol e Mercúrio no seu signo, o faz um vencedor, por isso não perca as oportunidades de ganhar mais, resolver os problemas de trabalho e da família. Leve os novos projetos adiante.

Gêmeos – Dia que deve ser menos ansioso e rever suas metas profissionais. Valorize o que possui e espere para mais realizações. As vitórias começam a acontecer a partir do dia 21. Cuide da sua vida espiritual.

continua após publicidade .

Câncer – Comece o dia com determinação, realize seu trabalho e não perca a chance de ganhar mais. Dê apoio à família. Pode sair para realizar compras e organizar assuntos domésticos. Amor com esperança.

Leão – Com atitudes firmes irá recuperar algo que dava como perdido. Vontade de realizar novos negócios, sair para compras, viagens e até dar uma geral nas finanças. Livre dos invejosos. Amor fluindo.

continua após publicidade .

Virgem – Sua simpatia hoje fará você se sentir mais livre para tomar decisões profissionais e afetivas. Abra seu coração e desfaça mal entendido com a família e pessoas do seu trabalho. Finanças em alto astral.

Libra – O seu alerta vai até às 11h33, portanto programe as decisões domésticas, trabalho ou negócios para a tarde. Não se prenda a nada. Deixe os acontecimentos fluírem. Finanças neutras.

Escorpião – Você acorda de bom humor, mas deve se programar para o alerta que inicia às 11h33, serão dois dias e meio negativos. Se possível fique na rotina. Evite novos gastos.

Sagitário – A sua estabilidade profissional será alcançada e não terá problemas para organizar o setor financeiro. Seu relacionamento com a pessoa amada passa por mudanças repentinas.

Capricórnio – Você passa por um excelente período, suas esperanças em realizar negócios e trabalho voltam a crescer. Faça tudo que está programado. Ternura e carinhos com seu amor.

Aquário – Dia que terá satisfação. Colabore com a família para resolver problemas financeiros. Aproveite para se expressar melhor e passe mais carinhos a todos incluindo seu amor.

Peixes – Fase que deve dar valor à família e parar de se sentir prejudicado. Ao contrário terá chances de ganhar mais, resolver os problemas e também para amar mais. Novas oportunidades profissionais.

Siga o TNOnline no Google News