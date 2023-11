Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (30)

Os cancerianos continuam no alerta

Quem nasceu hoje

Existe uma disposição para trabalhos em que possa comandar. Alcançará sucesso graças a sua competência. Estará sempre ajudando os mais necessitados. A família será peça importante durante sua vida. É justo, agradável e companheiro leal.

Alerta

Os cancerianos continuam no alerta, e os astros aconselham rotina. Utilize o bom senso para evitar problemas com pessoas do seu trabalho. No amor, procure mais o diálogo. Adie mudanças domésticas e viagens. Saúde em leve baixa.

Áries – As vitórias começam acontecer no setor financeiro, tudo o que planejou agora tem resposta, incluindo apoio dos envolvidos nos seus negócios. Lar com amor. Bom para viagens, compras e acertos afetivos.

Touro – A fase é de boas mudanças nos negócios. Surpresas financeiras e ótimas chances para os que pretendem iniciar parceria. Dê mais atenção à família. Solução de um problema com a pessoa amada.

Gêmeos – A Lua no seu signo indica que poderá resolver pendências no seu lar. Ideias originais para sociedade comercial ou parceria. Surpresas do seu amor e decisão acertada na sua convivência afetiva.

Câncer – Você ainda passa pelo alerta e deve pensar bem antes de realizar qualquer mudança no trabalho ou mesmo no seu lar. Evite viagens, compras, visitas e procure ter mais paciência com seu amor.

Leão – A influência dos astros indicam tranquilidade nos negócios. O trabalho vem com melhorias e possibilidade de resolver um antigo problema. Sua estrela brilha nas finanças. Lar com mudanças. Tente na loteria.

Virgem – Fase que você estará confiante na solução de negócios ligados a família. O apoio que recebe deve fortalecer suas finanças, com entrada extra de dinheiro. Amor agitado.

Libra – Período equilibrado no lar, trabalho e na vida afetiva que vem com a solução para convivência ou acertos de discussões. É só saber aproveitar, Vênus no seu signo traz amor, dinheiro e saúde.

Escorpião – Você ainda terá que esperar para solucionar os problemas do trabalho e negócios. O ideal é ter muito equilíbrio para não criar mais dificuldades. Deve dar mais atenção à pessoa amada.

Sagitário – Dia positivo para negociar, iniciar trabalhos e aceitar apoio para a renovação da vida profissional. Saiba manter a paz no seu lar. Sucesso para quem pretendem viajar e melhorar o relacionamento afetivo.

Capricórnio – Os astros indicam a necessidade de cuidar da saúde, se alimente com equilíbrio, evite as gorduras e doces. Contrariedades com parentes distantes. Não negocie, fique na rotina. Amor confuso.

Aquário – Um bom dia para usufruir do seu prestígio profissional. Bons contatos com pessoas influentes. Não adie decisões ligadas à sua família. Você está bem e pode viver um grande amor. Tente em jogos.

Peixes – Você terá um dia bem equilibrado com a família. O trabalho e negócios trazem os lucros esperados. Está na hora também de batalhar pela solução de problemas de saúde, vencerá.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

