Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (30)

Os cancerianos ficam no alerta até às 19h32

Quem nasceu hoje

Tem uma grande facilidade para captar o que está acontecendo ao seu redor. Não gosta da rotina, pois é uma pessoa com muita energia. A versatilidade é uma de suas muitas virtudes. A família será seu porto seguro. É ousado, inteligente e produtivo.

Alerta

Os cancerianos ficam no alerta até às 19h32, e a rotina é indicada durante este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os cuidados serão dos leoninos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Você tem tudo para viver um período feliz. Fase de bons negócios, equilíbrio financeiro e descontração no lar. Facilidade para iniciar projetos de trabalho. Solução de problema afetivo.

Touro – Nesta fase não deve esperar por mudanças nos negócios ou trabalho, mesmo contando com Vênus. Os aborrecimentos com sócios ou superiores são passageiros. Carinhos do seu amor.

Gêmeos – Dia que deve ficar atento as novas oportunidades nos negócios. Mas, não esqueça que Vênus pede cautela com gastos, novos compromissos financeiros e o lado sentimental.

Câncer – Você ainda acorda no alerta e deve deixar decisões profissionais ou financeiras para amanhã. A Lua entra no seu signo somente às 19h32. Sinal de rivalidades na área familiar.

Leão – Dia de boas energias e vontade de sair da rotina. Em alta o trabalho e apoio para o seu sucesso financeiro. Mas, não esqueça que a noite entrará no alerta, e que não esta livre de invejosos e inimigos.

Virgem – Faça um relaxamento mental e tire os problemas profissionais e financeiros da cabeça. Organize os ganhos e acerte questões de dinheiro. Chance de conquistar de vez seu amor.

Libra – O período é excelente para demonstrar a sua capacidade profissional e conseguir o apoio que necessita. Coloque em ordem suas finanças e saia para compras. Positivo para viagens e negócios com a família.

Escorpião – Nesta fase o ideal é não sair dos limites com novos negócios. Cuidado com os invejosos que estão de plantão. Procure agir com jogo de cintura. Melhora o relacionamento no amor.

Sagitário – A presença do Sol em Áries confere mais energia e muito sucesso nos seus empreendimentos. O seu poder administrativo será a chave para o dinheiro e bons negócios. Amor firme. Tente na loteria.

Capricórnio – Você esta bem posicionado, mas deve organizar seu lar. Saberá o momento certo para iniciar trabalhos ou negócios. Colabore com a família sem queixas. Dê apoio a Touro, Capricórnio e Gêmeos.

Aquário – Nesta fase você vai conseguir o que deseja em termos financeiros e profissionais. Procure expressar suas ideias e planeje melhorias em seu lar. Procure agradar mais seu amor.

Peixes – As transformações acontecem em seu interior. Você se sente pronto para acertar o trabalho, resolver problemas da família e parentes distantes. O dinheiro está protegido. Iniciativa no amor.

