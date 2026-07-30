Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (30)

QUEM NASCEU HOJE

Não teme a competitividade, sabe que tem uma forte capacidade. Quando se entrega a um objetivo, não desiste diante do primeiro obstáculo. Procura contribuir para que todos tenham uma vida melhor. Gosta da vida sem rotina. É inteligente, educado e agradável.

ALERTA DO DIA

Os aquarianos passam o dia no alerta e a rotina é o mais aconselhável durante esta fase negativa. Adie mudanças no trabalho e compras de uso pessoal. Não queira impor sua maneira de ser ao seu par afetivo e família. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O Sol traz oportunidades de resolver os negócios, trabalho e assuntos familiares. Suas energias físicas e espirituais estão em alta. O momento é bem tranquilo com a pessoa amada. Tente na loteria.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Sucesso nos negócios da família e novas chances de iniciar projetos de trabalho. Intuição acentuada na busca de mudanças no seu lar. Conte com Gêmeos, Leão e Peixes. Saúde perfeita. Amor ativo.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Nesta fase você se livrará de antigos problemas e conseguirá evitar novos contra tempos no setor profissional. Busque apoio para renovar os negócios da família. Cuide do seu visual. Amor com inspiração.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Período que deve se descontrair e levar adiante projetos de parceira e aceitar a opinião de superiores. Conte com Capricórnio e Touro. A família colabora. Boa entrada de dinheiro. Amor sensual.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Sua intuição acentuada traz oportunidades de melhorar os negócios e organizar seu trabalho. Novos planos devem ser colocados em prática, inclusive no lar. Amor com boas energias.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Nesta fase todo o ano você passa pelo chamado inferno astral, mas Vênus no seu signo suaviza os problemas. Evite ser radical nas suas críticas no trabalho. O amor vem com apoio. Cuide da saúde.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você deve dar apoio à família, evite exigências ou mesmo criar atritos com a pessoa amada. Desfavorável para compras, visitas e novos negócios. Passe bem o dia com maior equilíbrio espiritual. Não viaje.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Os negócios e trabalho em equipe devem beneficiar seus ganhos e trazer o sucesso. É hora de assumir compromisso familiar, pode sair para compras. Alegrias com a vida afetiva, vem mais carinhos.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O seu astral esta ótimo nas finanças e você pode contar com apoio no trabalho. Aproveite o dia para organizar novos compromissos de parceria. Positivo para viagens e compras. Saúde perfeita. Amor vibrante.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que precisará dar atenção as pessoas da família, evite ser radical nas suas exigências. A Lua indica melhora da saúde. Novas chances de parcerias. Esqueça os problemas afetivos. Viva melhor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você passa o dia no alerta e deve cuidar da saúde, evite entrar em depressão e não crie angústia com assuntos da família. Passará por uma certa decepção com pessoas do trabalho. Dê apoio ao seu amor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia propício para resolver os negócios da família, seja mais participativo. Momento de ficar em paz no trabalho. Conseguirá acertar problemas financeiros. Tudo bem no amor.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.