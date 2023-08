Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (3)

Os piscianos começam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

É uma pessoa independente, e procura sempre abrir seus próprios caminhos. Está em constante aprendizado. Sua personalidade magnética o fará se destacar no mundo profissional e pessoal. Ativo, inteligente e com bom coração.

Alerta

Os piscianos começam o dia no alerta e a indicação é de cuidados nos próximos dois dias meio. As inovações devem ser deixadas para um período positivo, principalmente no trabalho. No amor, controle o ciúmes. Saúde neutra.

Áries – Fase de muita sintonia no lar, no trabalho e no amor. Vênus na sua positiva quinta casa traz energias renovadoras. A presença da família em seus projetos pessoais, é sinal de sucesso. Tente na loteria.

Touro – A forte presença de Júpiter no seu signo amplia os ganhos, novos negócios, aumenta a responsabilidade com a família e traz progresso em todos os setores que atua. Amor com muitas emoções.

Gêmeos – Você astrologicamente passa por um período e vê a solução de muitos problemas que o afligem. É só aproveitar e viver melhor. Trabalho e negócios em alta. Espere acertos afetivos, vem novidades.

Câncer – O clima no trabalho é de sucesso e apoio as iniciativas, estará mais corajoso para mudar o rumo dos negócios. Vencerá os obstáculo. Positivo para compras, viagens e acertos domésticos. Amor em alta.

Leão – Nesta fase do aniversário, estará mais inspirado para compartilhar os sentimentos com seu amor. A família proporciona maior tranquilidade e há ótimas mudanças no trabalho.

Virgem – Sinal de conflito no trabalho e problemas de saúde. Portanto, evite entrar em discussões ou abrir espaço para a depressão. Confie na sua inteligência e resolva as pendências. Amor com ciúmes.

Libra – O melhor jeito de garantir seu bem estar será manter seu emocional equilibrado e em alto astral. Chances de resolver rápido as questões financeiras e do trabalho. Entregue seu coração ao amor.

Escorpião – Você continua bem posicionado e vive um clima de segurança nos negócios. Seu entusiasmo vai beneficiar os contatos comerciais com boas mudanças financeiras. Conte com Capricórnio e Touro.

Sagitário – Um bom dia no trabalho e negócios, conseguirá demonstrar sua força. Positivo para viagens, compras e início de projetos profissionais. Pode receber dinheiro extra. Amor com sonhos e paixão.

Capricórnio – Nesta fase não deve se queixar dos problemas, você está bem colocado e resolverá todo e qualquer assuntos no lar, no trabalho e com seu amor.

Aquário – A Lua está no seu signo e traz mudanças na vida familiar. Colabore com pessoas do trabalho e amigos. Procure se comunicar melhor com seu par afetivo. Boa fase para renovar o visual.

Peixes – O dia é de alerta, então não saia da rotina e evite compras, viagens, decisões domésticas e profissionais. Faça um esforço para manter a harmonia com seu amor e família. Mantenha uma dieta saudável.

