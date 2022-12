Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (29)

Da Redação

Os nativos de Áries passam o dia no alerta e a indicação é para ter cuidados com o andamento do trabalho

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte magnetismo, o que fará se destacar no ambiente em que vive. Sabe exatamente o que quer, e nada será capaz de fazê-lo desistir de um objetivo. A família exercerá grande influência em sua vida. Ativo, brilhante e bondoso.

Alerta

Áries – Você acorda no alerta. Precisará de equilíbrio nas decisões ligadas ao trabalho e família. Sensação de perigo nos negócios, dê tempo ao tempo. Seja prudente no amor.

Touro – Dia bem tranquilo para colocar o trabalho em ordem. Comece a programar a passagem de ano que será no alerta. Reconheça seus erros e procure ser mais amoroso com todos. Cuide da saúde.

Gêmeos – Pode confiar no seu bom senso, programe a passagem de ano. Realizações nas finanças, que trazem chances de gastar um pouco mais. Notícias agradáveis da família. Compreensão com seu amor.

Câncer – Os astros indicam um bom dia, a presença do Sol, Mercúrio e Vênus, na sua positiva sétima casa trazem a família e seu amor para uma feliz convivência. Bons contatos para viagens.

Leão – Fase que precisa se livrar das mágoas, principalmente das pessoas do setor profissional. Programe a passagem do ano e convide os parentes. Esqueça um pouco o trabalho e usufrua com o seu amor.

Virgem – Dia que o bom humor resolverá a maior parte dos negócios, principalmente os ligados à família. Melhora as condições financeiras. Positivo para jogos. Curta a fase de paixão.

Libra – Fase que melhora o clima familiar e todos querem sua presença na passagem do ano. Somente não abuse na alimentação ou bebidas alcoólicas. Seu amor estará com ciúmes.

Escorpião – O período não poderia ser melhor, descontraia-se e aceite convites de amigos e parentes para viajar. Entusiasmo no seu caso de amor. Conte com Câncer e Touro. Tente na loteria.

Sagitário – O período não poderia ser melhor, aumentam as chances de organizar os negócios. As condições financeiras são excelentes, pode sair para compras, viagens e encontro de parentes.

Capricórnio – O seu astral está ótimo, muita disposição para o trabalho e negócios. O clima positivo traz novas chances de ganho e resolver de vez uma condição financeira. Amor sensível.

Aquário – Fase que se sente mais cansado e deve controlar a alimentação e ter períodos de descanso. Descontraia-se, mas evite a ansiedade. Saiba dialogar com a família e seu amor.

Peixes – Você passa por momentos de muita descontração e felicidade ao lado da família. Solução de problemas financeiros. Disposição para viajar. Amor com muitos carinhos.

