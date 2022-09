Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (29)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios na vida profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso devido a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta e a indicação é para ter cuidados redobrados com seus projetos de vida. Sol e Lua desfavorecem o setor financeiro e profissional. No amor, controle o excesso de ciúmes. Saúde em leve baixa.

Áries – Muitos desafios pela frente, mas vencerá graças a sua força espiritual. Marte, traz colaboração nos seus negócios, trabalho e mudanças que indicam sucesso. Amor exigente. Carinhos da família.

Touro – Sua comunicação brilha em todos os campos de atuação profissional. Novas chances de parcerias e sociedades. Equilíbrio para quem é funcionário. Compartilhe seus sentimentos no amor.

Gêmeos – Período de total sucesso nos negócios, trabalho e vida familiar. Chances de aumentar os ganhos. Confie na sua intuição, e vá em frente para resolver os problemas afetivos. Tente na loteria.

Câncer – Dia que deve dar atenção à sua família e suas necessidades. Conseguirá resolver tudo com tranquilidade. Procure se animar para novos negócios, aceite mudanças na profissão. Expectativa no amor.

Leão – Bom dia para acelerar seus planos financeiros. O setor profissional volta a crescer. Bons ventos para sociedades e aceitar sem receio apoio até da família. Seu amor fará de tudo para estar de bem.

Virgem – Sua energia física esta em alta e com isso vem a vontade de resolver e organizar seus negócios e trabalho. Com mais determinação verá o crescimento financeiro. Invista em planos domésticos.

Libra – Amanhã Vênus, seu planeta passa a transitar no seu signo e tudo vai melhorar. Controlando os excessos o dia reservará muitas alegrias financeiras e profissionais. A vida afetiva, toma o rumo do amor e paz.

Escorpião – Você esta passando pelo alerta e, precisa entender que esta fase pede rotina e pensamentos positivos. Não se iluda com promessas vazias na profissão. A família não trará a tranquilidade que precisa.

Sagitário – Um bom dia para a vida profissional e financeira. Pode sair para compras domésticas e uso pessoal. Trabalho em fase de progresso. Positivo para viagens e acertos domésticos. Clima especial no amor.

Capricórnio – Você encontra o caminho para ganhar dinheiro, acertar sua vida profissional, ter apoio de sócios, parceiros ou superiores. Interesses familiares amparados. Coração mais apaixonado.

Aquário – A sua imagem melhora perante as pessoas dos negócios e trabalho. Terá oportunidade de iniciar novos projetos e conquistar a estabilidade financeira. Amor com muita paixão e cumplicidade.

Peixes – Nesta fase não deve confiar em novos projetos ou mesmo realizar mudanças no rumo do trabalho. Controle o que já conquistou. Não deixe que problemas afetivos prejudiquem sua saúde.

