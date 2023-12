Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (28)

Siga o TNOnline no Google News

Quem nasceu hoje

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, profissional e talentoso.

Alerta

O dia é desfavorável para os cancerianos até às 21h24. Trabalho precisando de cuidados especiais. Cautela com os gastos fora do orçamento. No amor, evite ser dispersivo. Após esse horário os cuidados serão dos leoninos.

Áries – Alcançará seus objetivos financeiros e profissionais. Pode organizar sua passagem de ano com viagens e encontro de parentes. Aproveite para resolver todos os impasses com a pessoa amada.

Touro – Dia especial para compras, viagens e encontro com familiares. As chances de realização financeira e profissionais são mais do que positivas. Período de felicidade no amor. Saúde ótima.

Gêmeos – A Lua está no seu signo e você se sente mais livre para sair da rotina. Em alta compras e harmonia com a família. Dia especial com a pessoa amada. Saúde excelente, você esta menos tenso.

Câncer – O seu dia ainda será no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 21h24. Relaxe e não tome decisões para a passagem de ano sob pressão. O ideal é pensar no seu futuro. Tenha paciência.

Leão – O dia será tranquilo, pode sair para compras, encontro de amigos e aceitar convite para a passagem de ano. Seja rápido nas decisões, a noite entrará no alerta e o ideal será ficar na rotina.

Virgem – Você está dinâmico, o que deve contar pontos no trabalho e negócios. Mesmo que tenha passado por dificuldades, o Sol agora em Capricórnio ajudará a vencer os desafios. Saia com seu amor. Tente na loteria.

Libra – Fase que a família precisa de ajuda. Mostre-se disposto a dar uma força numa boa. Positivo para viajar para rever amigos e parentes distantes. Pode badalar com a pessoa amada. Saúde ótima.

Escorpião – O período é propício para aceitar convites de parentes para a passagem de ano. Maior estabilidade emocional. Alegria em viagens e entrosamento com seu amor. Conte com Peixes.

Sagitário – Marte, Vênus e Mercúrio no seu signo trazem grandes transformações nos negócios e trabalho. Mais uns dias e verá entrada extra de dinheiro. No amor evite os ciúmes, logo tudo se resolverá.

Capricórnio – Sua luta está começando nas finanças, no trabalho e amor. Alto astral na família, aceite colaboração e espere que tudo se ajustará. Dia 30 Vênus passa a transitar no seu signo.

Aquário – Nesta fase precisará dar atenção a saúde. Adie o máximo possível novos gastos, mudanças no seu trabalho e no lar. Controle as críticas para evitar os desentendimentos. Não viaje.

Peixes – Possibilidade de realizar suas esperanças no setor financeiro. Oportunidades através de viagens e contato com familiares. Saia para compras de uso pessoal. Paixão poderosa.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.



