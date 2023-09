Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (28)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Não será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas à sua volta. É impetuoso quando está no comando. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

continua após publicidade

Os piscianos ficam no alerta até às 21h18, e os astros aconselham moderação no ambiente de trabalho. Adie novos negócios, compras ou mudanças na sua rotina. No amor, nada de ciúmes ou discussões. Saúde em leve baixa.

Áries – Dia positivo, embarque nessa boa maré astrológica e lucre mais com seu trabalho, negócios e também com jogos. A pessoa amada vem com surpresas. Mas, às 21h18 você entrará no alerta.

Touro – Fase que pode tirar da gaveta seus projetos profissionais e conquistar maior estabilidade financeira. Prepare-se para novos caminhos domésticos, compra ou reforma do lar. Amor forte.

continua após publicidade

Gêmeos – Período que pode firmar compromissos com a família. Sua disposição trará chances de iniciar ou mudar o trabalho e negócios. Tente em jogos e loteria. Felicidade no amor. Dê apoio a Peixes.

Câncer – Você está com tudo para resolver problemas da família. Sua disposição em colaborar no trabalho será a alavancar para o sucesso financeiro. Seu amor precisa de mais atenção. Organismo perfeito.

Leão – Você está a um passo de realizar mudanças no rumo dos negócios e trabalho. Terá que ter um pouco de paciência com pessoas do seu convívio profissional, mas evite ser superficial. Amor com apoio.

continua após publicidade

Virgem – A fase é propícia para resolver os problemas profissionais e esperar por mudanças positivas nas finanças. Use sua intuição para melhorar o relacionamento afetivo, seja mais carinhoso.

Libra – A influência do Sol no seu signo, é sinal de sucesso e novas oportunidades de organizar o trabalho e negócios. Terá que se fortalecer para evitar críticas ou exigências. Amor com problemas.

continua após publicidade

Escorpião – Neste período precisará ser mais participativo com a família e seus problemas. Tenha prudência com novas propostas financeiras e profissionais. O ideal é esperar, fique na rotina, cuide da saúde.

Sagitário – O dia será de tranquilidade e progresso nos negócios e trabalho. Aproveite a fase, esbanje charme e sedução no amor, positivo para acertos de convivência. Pode viajar e fazer compras. Saúde ótima.

Capricórnio – Fase positiva, pode aguardar surpresas no lar, além de mudanças no seu trabalho e progresso para que tem seu próprio negócio. Curta mais a família e resolva as pendências afetivas.

Aquário – O sucesso depende só de você, por isso não espere por ninguém, vá em busca de mudanças no trabalho. A pessoa amada anda carente, dê mais atenção. Fase de novos amigos, viagens e compras.

Peixes – Você acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 21h18. Sua aguçada sensibilidade fará notar os invejosos e aproveitadores. Dê mais apoio ao seu amor. Cuide da saúde.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News