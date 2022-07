Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (28)

Da Redação

Os leoninos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina para que nada saia do programado

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

Alerta

Áries – O dia promete tranquilidade no trabalho, seus planos estão em ascensão e você não deve ter medo de assumir novas responsabilidades. A família procura colaborar com novos projetos domésticos.

Touro – A sua força interior favorece as condições de ganhar mais, melhorar a vida familiar e alcançar o sucesso profissional. Disposição para ir as compras, encontros de amigos e estar com seu amor.

Gêmeos – Dia tranquilo no trabalho, conseguirá resolver a maior parte dos problemas, o sucesso esta em suas mãos. Proteção financeira com chances de compras para o lar e uso pessoal. Sexualidade em alta.

Câncer – Este promete ser um bom dia. Pode contar com uma surpresa financeira. Vênus, traz dinheiro e companheirismo. Seu trabalho será reconhecido. Amor sensível.

Leão – O dia é de alerta e sua irritação pode abalar os negócios e trazer disputas profissionais. Fique na rotina. Busque o equilíbrio interior. Cobranças da família. Amor com discussões.

Virgem – Fase que deve dar atenção à sua família e evitar qualquer mudança no direcionamento financeiro e afetivo. Um problema no trabalho pode mexer com suas emoções. O período é negativo.

Libra – Otimismo é a palavra de ordem nos negócios e trabalho. Momentos agradáveis com a família. Positivo para viagens curtas, compras e encontros de amigos. Acelere seus planos domésticos. Amor ideal.

Escorpião – Conseguirá movimentar sua vida profissional, êxito nos negócios e crescimento financeiro. Esperanças renovadas na vida familiar. Calmaria geral no amor.

Sagitário – Período que esta mais exigente com a família, o ideal é ter uma conversa franca para resolver os impasses. O trabalho esta cansativo, por isso não realize mudanças. Carinhos do seu amor.

Capricórnio – Você passa por uma fase de mudanças domésticas e financeiras. Positivo para viagens, compras e decisões na área profissional. Seja menos exigente com seu amor.

Aquário – Fase que conquistará a sua liberdade financeira, pode receber ajuda da família e parceiros profissionais. Mudanças no rumo do trabalho. Tudo em ordem no amor. Conte com Áries, Libra e Gêmeos.

Peixes – O período é positivo para conquistar de vez a liberdade financeira, mesmo sendo funcionário ou proprietário. Nada impedirá de conquistar novos caminhos na família. Cuidado com invejosos.

