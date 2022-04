Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (28)

Quem nasceu hoje

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta e os astros aconselham a rotina nesta fase desfavorável. Procure adiar mudanças e inovações no trabalho. Finanças neutras. Não entre em confronto com seu par afetivo e família. Saúde em baixa.

Áries – A Lua o desfavorece é o seu alerta, mas não esqueça que Vênus e Marte estão na sua desfavorável 12ª casa. O trabalho estará cansativo e os negócios devagar. Não espere compreensão.

Touro – Mercúrio no seu signo favorece a comunicação no trabalho, com possibilidade de organizar novos negócios. O clima afetivo é de muita compreensão. Cuide da saúde, pense num regime.

Gêmeos – Os astros indicam uma fase exigente em relação aos negócios da família. Não saia da rotina com novos gastos. A partir do dia 30 Mercúrio seu planeta protegerá suas ações.

Câncer – Dia cheio de alegrias no lar e trabalho. Programe os próximos negócios, gastos e mudanças, dia 30 Mercúrio o desfavorecerá. Chances de lucros em parcerias comerciais. Amor suave e feliz.

Leão – Fase que terá vontade de realizar mudanças nos negócios. Novas amizades, apoio e lucros acima do esperado. Os problemas serão superficiais. Momentos de carinhos com seu amor. Conte com Peixes.

Virgem – O período é favorável para projetos arrojados, como iniciar negócio em parceria, sair para compras domésticas e uso pessoal. Mercúrio, na sua nona casa astral traz a realização de sonhos e ideais.

Libra – Você terá chances para mudar alguns dos negócios e até ser mais rápido em resolver assuntos do trabalho. Evite o estresse e não entre em melancolia. Saia com seu amor.

Escorpião – Mercúrio o planeta da comunicação esta no seu signo oposto. As despesas anteriores agora serão recompensadas, melhora no trabalho e apoio nas mudanças. Clima bom no amor e lar.

Sagitário – Dia para resolver problemas da família. Ótimo para compras domésticas e melhorar a decoração do lar. Não discuta com Gêmeos e Áries. Bom relacionamento com seu amor.

Capricórnio – Sol e Mercúrio o protegem, aproveite para resolver problemas domésticos, principalmente aqueles que vão dar mais equilíbrio familiar. Conseguirá o que deseja no amor.

Aquário – Dia positivo para compras domésticas e realizar mudanças no lar. Clima de companheirismo, há uma certa euforia que traz a paz. O trabalho e finanças vão bem. Fortes emoções no amor.

Peixes – Está começando uma nova fase na sua vida. Anime-se e sinta as energias se renovarem. Bom para iniciar atividades comerciais e lidar com o setor da saúde. Inspiração no amor.