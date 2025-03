Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (27)

continua após publicidade

Quem nasceu hoje

Sabe exatamente como agir em todas as circunstâncias. É uma pessoa com ideias extremamente avançadas, e conseguirá alcançar o sucesso em profissões liberais. Intuitivo e com boa capacidade profissional. Arrojado, líder e sincero.

Alerta

Os nativos de Peixes começam o dia no alerta e os astros aconselham calma durante este período. Não negocie, você tem tudo para ter problemas. No amor, evite deixar seu relacionamento estressado com ciúmes infundados.

Áries – A influência atual do Sol na sua desfavorável 12ª casa indica que você está exigente. Evitar entrar em disputas com quem está no comando nos negócios, no trabalho e com a sua família. Amor estável.

Touro – O dia será ótimo para planejar novos negócios e até transformações profissionais. Se organize para ganhar mais, logo terá positivas mudanças nas finanças. Forte atração no amor. Evite o pessimismo.

Gêmeos – Fase que pode aproveitar para viajar e realizar novos projetos. É hora de se libertar dos problemas financeiros. Conte com apoio de Sagitário e Libra. Bom astral com a pessoa amada.

Câncer – Período que está mais determinado em realizar viagens, compras, decisões domésticas e acertos no trabalho. Sinais de harmonia com a pessoa amada. Melhora nas finanças. Conte com amigos.

Leão – A instabilidade nos seus negócios e trabalho começam a desaparecer. Aproveite para dar força à família. As finanças voltam a se estabilizar. Seu amor busca mais atenção. Saúde equilibrada.

Virgem – Há sinais de mudanças no lar, vem apoio de familiares nos projetos financeiros. Positivo para compra, venda ou reformas domésticas. Evite apenas as alterações do seu temperamento crítico. Amor possessivo.

Libra – Você passa por um bom período e, tem a seu favor a presença de Vênus, na sua positiva sétima casa astral. Apenas não misture amor com negócios. Criatividade para mudanças profissionais.

Escorpião – Dia que amigos ou pessoas distantes, incluindo parentes podem ser de grande valia nas decisões de negócios. Aproveite, você está bem posicionado. Vem dinheiro inesperado. Tente na loteria.

Sagitário – A influência positiva do Sol, na sua quarta casa indica a resolução de problemas e negócios com a família. Com calma conseguirá acertar inclusive o setor financeiro. Amor com romantismo.

Capricórnio – Fase para resolver os problemas da família, apenas não queira impor seus desejos, evite magoar seu amor. As influências estão positivas para viagens, compras e encontro de parentes. Melhora financeira.

Aquário – A Lua está no seu signo e você sente que pode mudar o rumo dos negócios ligados à família. Apoio na sua área profissional. Conseguirá o equilíbrio financeiro que está buscando. Acertos com seu amor.

Peixes – Você está passando pelo alerta e deve ter cuidado com o setor financeiro. Adie compras, viagens e mudanças nos negócios. Evite criticar pessoas da família. Amor neutro.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.



