Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (27)

Os escorpianos ficam no alerta até às 21h25

Quem nasceu hoje

É uma pessoa moderna, com atitudes arrojadas. Tem uma personalidade marcante e conseguirá sucesso em carreiras dinâmicas. Terá muitos amigos, pois tem facilidade em se comunicar. É afetuoso, talentoso e alegre.

Alerta

Os escorpianos ficam no alerta até às 21h25, e a indicação dos astros é para rotina para não perder o equilíbrio emocional. Adie as negociações para quando estiver melhor posicionado. Após esse horário os cuidados serão dos sagitarianos.

Áries – Facilidade para lidar com o público e oportunidades para mudar de cargo. O sucesso e as finanças caminham lado a lado. Vencerá seus opositores e aumentará o equilíbrio familiar. Amor com aventuras.

Touro – As relações de trabalho e com autoridades contribuem para o crescimento profissional. Chances de melhorar os ganhos. Pode acontecer problemas com familiares. Amor com forte intimidade.

Gêmeos – Mercúrio, seu planeta transita na sua positiva terceira casa, é a fase da colaboração de sócios, parentes e até da pessoa amada. Mudança ou viagem favorecidas. Tente em jogos.

Câncer – Fase que pode mudar o rumo dos negócios e trabalho. A proteção que recebe de amigos, sócios ou superiores trarão aumento nos ganhos. Em alta compras domésticas e harmonia com seu amor.

Leão – Nesta fase Sol, Vênus e Mercúrio estão no seu signo, você é um privilegiado. Mostre sua garra e conquiste o que quer. Vitória em disputa de negócios. Amor com decisão de convivência.

Virgem – Não espere muito deste período antes do seu aniversário, mas Mercúrio seu planeta dia 29, o favorecerá. Não abuse da sorte, organize seus negócios, trabalho e vida familiar. Vá com calma no amor.

Libra – Fase tranquila em relação ao trabalho e setor financeiro. Resolução de problema da família. Não desperdice as oportunidades de negociar e abrir seu espaço profissional. Atração forte no amor.

Escorpião – O dia é de alerta, a Lua desfavorece novas ações no trabalho. Fique na rotina até as 21h25. Terá que enfrentar algumas disputas na profissão. Clima cheio de perturbações com sócios ou superiores.

Sagitário – Astral de seriedade, conseguirá resolver os entraves e contará com apoio nos negócios. A família transmite paz. Chances de acertar a vida afetiva. A noite você entrará no alerta.

Capricórnio – Fase que saberá atrair recursos para acertar os assuntos da família. Melhora de humor fará a pessoa amada transmitir mais compensação e carinhos. Terá um bom dia no seu trabalho. Saúde perfeita.

Aquário – Você terá um bom dia com todos da família, incluindo seu amor. Seu prestígio social está elevado, aproveite para negociar e resolver questões do trabalho. Ótimo para viagens e compras. Saia da rotina.

Peixes – Dia que poderá contar com colegas de trabalho. Caso tenha seu próprio negócio, verá fácil o crescimento financeiro. A família precisa de mais atenção. Cuide da alimentação.

