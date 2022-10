Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (27)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade marcante. Conquistará o carinho e respeito das pessoas à sua volta. Alcançará sucesso nas carreiras ligadas ao grande público. Estará sempre ajudando os mais necessitados. É correto, solícito e enérgico.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período. Se puder adie mudanças no trabalho e compras. Não force situações na vida a dois. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Direcione suas mudanças profissionais. Faça uma revisão das finanças antes de sair para novos gastos. Conte com apoio de Escorpião e Aquário. Chances de ganho em processos judiciais.

Touro – Ótimo astral familiar, excelente para mudanças que podem ser até de moradia. Novas conquistas financeiras com participação de Escorpião e Leão. Aposte em novas ideias para sua profissão. Positivo no amor.

Gêmeos – Nesta fase terá com certeza apoio aos novos projetos de trabalho e conquistará o equilíbrio nas finanças. Expresse seus sentimentos, e com isso vem uma melhor convivência no amor.

Câncer – Um excelente período nos negócios, trabalho e vida familiar. Procure dar mais espaço para seu par afetivo e programe convivência ou casamento. Tente na loteria. O clima de felicidade.

Leão – Período em que estará voltado aos assuntos familiares. Astral positivo para compra, venda, reforma e mudança de residência. Excelentes condições financeiras. A vida afetiva passa por compreensão.

Virgem – Fase propícia para organizar os negócios e iniciar parceria ou sociedade. Apenas não crie problemas com a família. Seja mais ousado e usufrua das boas condições de ganho. Amor em destaque.

Libra – A fase traz excelentes condições de ganhos e naturalmente resolver todos os problemas que incomodam. Perfeito para negociar e até receber impulso de sócios ou familiares. Sintonia no amor.

Escorpião – A influência do Sol, Vênus e hoje da Lua no seu signo trazem ótimas mudanças para sua da vida. Uma melhora profissional vai beneficiar as finanças. Vitalidade física em alta. Amor seguro.

Sagitário – A fase astral está muito exigente, cuidado com frustrações, confusão de ideias e instabilidade financeira. Não negocie com Gêmeos e Câncer. Não tape o sol com a peneira em termos afetivos.

Capricórnio – O dia é excelente para fazer mudanças domesticas. Receberá apoio nos negócios e terá energia para sair da rotina. Trabalho, viagens, compras e mudanças para o lar. Diálogo fácil no amor.

Aquário – Você esta passando por um período movimentado no trabalho, negócios e com bons acertos financeiros. Ótimo para resolver de vez a vida familiar e ter apoio do seu amor. Cuide do visual.

Peixes – A influência de Vênus e do Sol na sua nona casa traz uma das melhores fases do ano. Você recupera o bom humor. Favorecido o relacionamento no trabalho. Compras, viagens, amor e saúde.

