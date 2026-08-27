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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (27)

Quem nasceu nesta data é companheiro, generoso e aplicado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (27)
Autor Os nativos de Aquário ficam no alerta até às 16h05 - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

A responsabilidade é uma de suas maiores virtudes. Tem facilidade para administrar. Gosta das coisas bem feitas, por isso não deixa nada inacabado. A família será seu porto seguro. Companheiro, generoso e aplicado.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Aquário ficam no alerta até às 16h05, e a indicação e para ficar na rotina enquanto durar esta fase negativa. Após esse horário os cuidados serão dos piscianos nos próximos dois dias e meio na vida pessoal e profissional.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Os negócios estão bem encaminhados, trazendo uma melhor posição na sua vida material. Poderá contar com apoio dos envolvidos no seu trabalho. Bom ambiente familiar. Sorria para o amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

A sua vida social esta mais agitada do que nunca e, você deve aproveitar para programar viagens, negócios e convites para parceria comercial. Enorme vontade de sair da rotina. Amor com paixão.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dia para resolver os problemas familiares, e com solução rápida, inclusive do setor financeiro. Continue otimista em relação ao trabalho e negócios. Vênus, traz amor total.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Um bom período para acertar alguns dos problemas profissionais. Será requisitado por chefes, superiores e parceiros comerciais. Ótimo dia para tomar decisões na área familiar e dar mais apoio à pessoa amada.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Nesta fase terá novas energias físicas e espirituais. Facilidade para acertar o setor financeiro e, receber proposta de negócios ou trabalho. A saúde tende a se estabilizar. Amor protetor.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você tem o Sol no seu signo, abrindo caminhos para iniciar novos compromissos profissionais, domésticos e até na vida afetiva. Mercúrio seu planeta, faz que se sinta pronto para viver melhor. Mais saúde.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Período que o Sol pede muita atenção com a saúde, trabalho e finanças. Vênus seu planeta, colabora, mas não deve iniciar negócios e ficar o máximo que puder na rotina. Aos poucos tudo se resolverá.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você precisa ser um pouco mais decidido no trabalho e negócios. Nesta fase terá algumas dificuldades financeiras e profissionais. Procure ser otimista e rápido. Evite exageros nos gastos. Amor com ciúmes.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você esta com um brilho especial, aproveite para negociar, viajar e resolver um problema da família. Mais tranquilo, você passa boas energias a todos, inclusive no trabalho. Resolva sua situação amorosa.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

A Lua no em seu signo ajuda a resolver o trabalho e problemas da família. Positivo sair para compras, negócios e dar apoio na área profissional. Um dinheiro extra esta chegando. Amor com brilho.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O início do dia ainda será no alerta, a Lua desfavorece novas ações no trabalho. Evite se indispor com a família e novos gastos. As 16h05, a Lua passa a transitar no seu signo e tudo volta ao normal.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você acorda de bom humor, mas deve se programar para o alerta, que inicia às 16h05. O ideal é ficar na rotina, não exagere em gastos e tenha paciência no trabalho. Lute pelos seus sonhos.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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27 de agosto HORÓSCOPO previsões astrológicas signos vida pessoal Zodíaco
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