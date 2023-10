Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (26)

Quem nasceu hoje

A facilidade em trabalhar em equipe o fará um líder querido por todos. É persistente e, não desiste diante do primeiro obstáculo. Os projetos ligados ao público são os mais favorecidos para esse nativo. É franco, persistente e vigoroso.

Alerta

Os arianos começam o dia no a alerta e os astros pedem cautela no trabalho. Adie todo tipo de inovação e mudanças em sua casa. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento. Fuja de discussões com seu par afetivo.

Áries – O seu dia será no alerta e, nesta fase é preciso pensar antes de falar. Controle a impulsividade. Evite gastos fora do orçamento e tenha paciência no setor de trabalho. De carinhos a pessoa amada.

Touro – Fase que o trabalho coletivo esta favorecido e os negócios fluem para o sucesso. A vida afetiva vem com excelentes definições para os casados ou os que buscam alguém especial. Saúde ótima.

Gêmeos – Você terá apoio que necessita para inovar na profissão e trabalhar em novos projetos. Colaboração de familiares para o equilíbrio financeiro. A pessoa amada anda enciumada. Alimente-se melhor.

Câncer – Período que o trabalho toma novos rumos e você vê o progresso acontecer. Tem início uma fase de mudanças no seu lar, una-se aos familiares de Libra e Peixes. Tente em jogos. Amor suave.

Leão – As influências astrais indicam que você deve resolver rápido os problemas da família. Demonstre boa vontade e não misture questões financeiras com as afetivas. Trabalho exigente.

Virgem – Fase de novidades nos seus negócios e novas aberturas na profissão. O ambiente familiar também estará positivo. Não poupe esforços para iniciar compra, viagens e decisões afetivas.

Libra – Precisará de tranquilidade para tomar decisões na área familiar. Fique ciente que todos esperam compreensão. Desfavorável para compras, visitas ou viagens. Diálogo difícil com seu amor. Finanças neutras.

Escorpião – Período que com paciência e diplomacia conseguirá o que deseja no trabalho e negócios. O clima com a família é de harmonia e há novas chances de melhorar as finanças. Tente em jogos e loteria.

Sagitário – O período pede que não saia da rotina, evite ao máximo novos gastos. Coopere com os familiares e esclareça os problemas da área financeira. Fique atento para se acertar com os colegas de trabalho.

Capricórnio – Você tem a seu favor a colaboração no trabalho e os que tem o próprio negócio voltam a crescer em termos financeiros. Novas expectativas no amor. Proteção da família. Saia para compras.

Aquário – O Sol em Escorpião favorece as iniciativas de negócios e compras. Relaxe para poder organizar e abrir novas frentes de ganho. Usufrua desta fase equilibrada. Amor total.

Peixes – Você sai cedo do alerta e terá um bom dia. O trabalho vai render o que espera. A família procura da mais atenção. Com seu amor, aumenta a sensualidade. Saúde perfeita. Saia para visitas e compras.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

