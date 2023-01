Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (26)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa preparada para o futuro. Sabe como poucos apreciar as coisas boas da vida. A presença da família e amigos serão constantes durante sua existência. Criativo, simpático e arrojado.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta e o bom senso deve prevalecer nessa fase negativa. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Cuidado com mudanças ou alterações no trabalho. Amor neutro. Saúde neutra.

Áries – Dia de alerta, a Lua pede atenção aos novos gastos e dificuldades de resolver os problemas profissionais. Controle melhor seus impulsos e fique na rotina. Desfavorável para viagens. Lar e amor difíceis.

Touro – Você recebe boas energias dos astros para atingir seus objetivos financeiros e profissionais. A vida afetiva vem com muito amor e colaboração da pessoa amada. Não há com que se preocupar.

Gêmeos – O Sol em Aquário transmite segurança no trabalho e negócios. Novos contatos, início de projetos domésticos e harmonia em seu lar. Excelente para compras, viagens e acertar a vida amorosa.

Câncer – Fase que pode contar com a colaboração no seu trabalho e negócios. Seus relacionamentos profissionais tendem a trazer segurança. Pode pensar em mudanças no lar. Boas energias no amor.

Leão – Dia que precisará prestar atenção nos negócios e cuidados com pessoas que estão na sua vida profissional. Não exagere nos gastos ou faça mudanças nas finanças. Amor com paixão.

Virgem – A fase traz chances de resolver seus negócios, as contas e pensar em parceria comercial. Solução de problema familiar. A pessoa amada colabora com você. Cuide da sua saúde.

Libra – Período que seus planos domésticos e até os negócios ganham força. Vem tranquilidade financeira. Satisfação com a vida familiar. Pode iniciar tratamento estético de emagrecimento.

Escorpião – Trabalho confiante e chances de conquistar uma melhor posição nos seus negócios. O Sol na sua quarta casa traz mudanças positivas no seu lar. Tente em jogos. Amor com ciúmes. Saúde perfeita.

Sagitário – Você passa por um excelente período e vê seu trabalho crescer rapidamente. Aguarde notícias sobre aumento financeiro nos negócios. Novos amigos e proteção da família. Amor sensual.

Capricórnio – O período é positivo para tomar decisões no trabalho e setor financeiro. Colaboração de amigos, sócios ou superiores. As influências astrais são de sucesso profissional. Mudanças no lar.

Aquário – Fase que Vênus e o Sol no seu signo trazem a tranquilidade na vida financeira e afetiva. Programe mudanças no seu lar. As dificuldades começam a se dissipar. Saúde estável. Amor marcante.

Peixes – Período que precisará dar mais atenção a saúde. Dificuldades momentâneas no trabalho. Se organize, dia 28 Vênus passará a influenciar seu signo melhorando o setor afetivo e financeiro.

