Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (26)

É capaz de levar adiante qualquer tipo de projeto pessoal. O seu poder de comunicação fará com que se destaque no mundo profissional. A vida em família exercerá grande influência em sua vida. Vigoroso, entusiasta e companheiro.

Os nativos de Áries passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Adie para quando estiver fora desse período as mudanças que pretende fazer no trabalho. Dê atenção à saúde que perde energia. No amor, evite cenas de ciúmes.

Áries – O dia é de alerta, precisará de paciência para organizar o trabalho. Mercúrio, o planeta da comunicação esta na sua segunda casa, então não crie problema, pois há chances de vitórias.

Touro – Você terá um bom dia e poderá contar com a família. Sucesso no trabalho. Dia 29 Vênus, passa a proteger o amor e finanças. Os impasses começam a desaparecer. Cuide da alimentação.

Gêmeos – O Sol transita no seu signo abrindo caminhos para resolver muitos problemas. Possibilidade de melhora nos ganhos, vida familiar e afetiva. Apenas, não deixe a ansiedade estragar tudo.

Câncer – Este período traz a necessidade de muita rotina. Leve tudo com calma e evite viagens, compras, mudanças no trabalho e negócios. Dia exigente no lar. Amor neutro.

Leão – Você acorda de bom humor e vontade de resolver os problemas no trabalho e lar. Seu poder de comunicação e grande energia mental serão responsáveis pelo sucesso profissional e afetivo.

Virgem – Fase que terá certa dificuldade para resolver problemas domésticos. Evite exigências com a família. Dê atenção à saúde, controle a ansiedade. Desfavorável para viagens e compras.

Libra – A presença de Júpiter, Marte e Vênus no seu signo oposto abre espaço para conquistar seu lugar ao Sol. Poderá se destacar no trabalho, negócios e ter apoio da família. Amor com paixão.

Escorpião – Período que deve manter o bom humor e calma na hora de negociar. O trabalho vem com mudanças e você deve ter cautela para não perder seu espaço. Cuide da saúde.

Sagitário – Você passa por uma fase equilibrada no trabalho e no lar. Conseguirá resolver os problemas financeiros. Apoio de Áries, Libra e Aquário. Bom para compras e viagens. Amor poderoso.

Capricórnio – Dia para iniciar negócios, compras e até realizar mudanças no seu trabalho. Receberá apoio da família. Clima de cooperação nos seus negócios. Apenas evite competir com a pessoa amada.

Aquário – Excelente fase para organizar e por ordem os negócios. A colaboração será total de sócios, superiores e até da sua família. Forte união no amor. Pode tentar na loteria.

Peixes – O período que segue continua positivo no setor profissional e financeiro. Pode assumir posição de liderança e abrir novas frentes de negócios. Magnetismo no seu caso de amor.