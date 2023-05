Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (25)

Da Redação

Os leoninos passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com atitudes arrojadas. Tem uma personalidade marcante e conseguirá sucesso em carreiras dinâmicas. Terá muitos amigos, pois tem facilidade em se comunicar. É afetuoso, talentoso e alegre.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada nesse período negativo. Cuidado para não entrar no vermelho com gastos fora do orçamento. Não interfira na vida das pessoas à sua volta. Amor neutro. Saúde em baixa.

Áries – A fase atual trará a solução de muitas pendências no setor de trabalho. Clima de amizade e entendimento nos negócios. Procure cultivar a paz e saiba relevar os problemas domésticos. Amor intenso.

Touro – A cada dia que passa você vê o sucesso acontecer nos negócios e crescer o apoio no trabalho. Atividades a todo vapor. Tudo bem no lar e com a saúde. No amor envolvimento cheio de prazer e carinhos.

Gêmeos – A presença do Sol no seu signo alivia os problemas financeiros e sua liberdade de ação está em alta. Clima de entendimento com a família e apoio às mudanças nos negócios. Amor com romance.

Câncer – Neste período você precisa cultivar a paciência. Guiado pela sua intuição terá mais força para vencer os problemas existentes no seu trabalho e negócios. Não abuse nos gastos. Amor fortalecido.

Leão – O dia é de alerta, a Lua desfavorece novas ações e traz a necessidade de não se revoltar com as pessoas do trabalho. Deixe seus pensamentos mais claros. Finanças difíceis. Amor com ciúmes.

Virgem – Fase movimentada no trabalho, conseguirá acertar as finanças. Apoio de familiares de Câncer e Áries. No amor clima de puro romance. Descontraia-se, mas não abuse na saúde.

Libra – Você passa por um bom período, aproveite para manter a harmonia com a família. Não há motivos para problemas no trabalho. Positivo para viagens e compras. Amor estimulante.

Escorpião – Nesta fase conseguirá se livrar dos invejosos. Aproveite para realizar mudanças na vida financeira. Período de muito apoio no trabalho e até ajuda de familiares. Clima de romance no amor.

Sagitário – Você pode passar por certos conflitos emocionais, avalie as pendências e aceite apoio da família ou sócios. Assuntos do coração estão ativados. Resolva os problemas financeiros.

Capricórnio – Seus planos financeiros tendem a se concretizar. O trabalho e negócios estão em fase de progresso. Proteção de nativos de Touro e Escorpião. Não discuta com Gêmeos. Novidades nas finanças.

Aquário – Fase que conquistará o equilíbrio financeiro. Não deixe certas apreensões tomarem conta do trabalho e negócios. Aceite colaboração de sócios e até da família. Amor estável. Tente na loteria.

Peixes – Neste período conseguirá resolver a maior parte dos seus problemas. Fase de sucesso profissional e financeiro. Seu amor corresponde às suas expectativas. Tente na loteria.

