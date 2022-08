Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (25)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias criativas. Tem uma forte energia, e está sempre em busca de novos desafios. Terá facilidade para trabalhos ligados ao grande público. É experiente, alegre e com facilidade para expressar seus desejos.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta, e a indicação é para manter a rotina. O momento não é favorável para negociar, você pode sair perdendo. Fique dentro do orçamento financeiro. Não discuta com seu par afetivo.

Áries – O seu empenho em resolver problemas da família, incluindo contas encontrará resultados positivos. Mais tranquilo terá facilidade para novos acordos profissionais. Cuide da saúde.

Touro – O astral não poderia estar melhor, facilidade para transações com confecção, decoração, reforma ou mudança de casa. Planejamento positivo da convivência amorosa. Tente em jogos.

Gêmeos – Fase que esta mais rápido nas decisões doméstica, e dará apoio que a família busca. Desde o dia 21, Marte transita no seu signo fazendo com que seja mais ágil, inclusive nos negócios e trabalho.

Câncer – Valorize sua inteligência e intuição. Marte, na sua desfavorável 12ª casa traz dificuldades em abrir novos caminhos nos negócios e trabalho. Apenas leve adiante o que já existe. Amor renovado.

Leão – Você passa pelo alerta e o ideal é a tolerância com as pessoas do trabalho e superiores. Não se irrite por qualquer coisa. Desfavorável para viagens, compras e mudanças no lar. Amor exigente.

Virgem – O Sol no seu signo traz bom humor e realmente você esta mais tranquilo. Satisfação com a vida familiar e profissional. Contará com novos amigos. Apoio para renovar os negócios.

Libra – O Sol na sua desfavorável 12ª casa indica que precisará de força para evitar problemas. Não deixe a ambição subir à cabeça. Não exija demais do seu amor.

Escorpião – Dia de bons contatos de negócios ou trabalho. Novas chances de ganho. Confie mais em você e espere o sucesso acontecer na vida profissional. Apoio para colocar suas ideias em prática.

Sagitário – Possibilidades de realização profissional, conquistará novos campos de negócios e terá apoio de colaboradores. Sua relação dará um grande impulso.

Capricórnio – A influência do Sol traz chances de resolver e concluir negócios, viagens e compras. Dê asas à imaginação e viva melhor com a família. Seu amor espera mais carinhos.

Aquário – Período que deve aceitar apoio no trabalho e nos negócios. Existem chances de resolver problemas financeiros que o incomodavam. Conte com Gêmeos e Áries. Seja mais firme com a família.

Peixes – Dia que poderá sair para negociar. Mercúrio na sua sétima casa traz novos amigos e apoio da família. Acertará fácil os problemas existentes. Amor um pouco sensível, procure ser mais carinhoso.

