Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (24)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

É uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.

Alerta

continua após publicidade

Os sagitarianos começam o dia no alerta, e a rotina é o mais aconselhável nessa fase negativa. Os astros pedem cautela nas finanças. Evite ser extremistas nas atitudes no trabalho. Seu relacionamento deve ser levado mais a sério.

Áries – Dia que contratempos farão que você espere um pouco mais para resolver um problema do trabalho. Evite o estresse, não discuta com a família. Vênus equilibra o amor e alguns negócios.

Touro – Período de bons negócios, entrada de dinheiro, chances de viagens e compras. Lute pelo que quer, poderá receber apoio em sociedades. Clima bem romântico no amor. Tente em jogos.

continua após publicidade

Gêmeos – Estará envolvido nos problemas domésticos, mas conseguirá resolver tudo com certa facilidade. Aceite colaboração no trabalho e pense em novos negócios. Inspiração no seu caso de amor.

Câncer – Fase que não deve perder oportunidade de organizar os negócios e esperar por maiores ganhos. A família traz muita paz e há boas energias com a pessoa amada. Saia para compras. Tente na loteria.

Leão – Você com certeza terá um dia feliz com a família e pode realizar mudanças na decoração do lar. Aproveite as inspirações para viver melhor com seu amor. Boas oportunidades nos negócios.

continua após publicidade

Virgem – Você começa a ver a solução de problemas do trabalho e da família. Mercúrio e Marte no seu signo o faz mais rápido nas decisões profissionais e financeiras. Amor em dose dupla. Conte com Câncer.

Libra – Período que poderá ter problemas financeiros e profissionais. Nesta fase não imponha condições a família, use seu equilíbrio e evite novos gastos. Não saia da rotina. Cuide da saúde. Amor persistente.

continua após publicidade

Escorpião – Você está livre do alerta e pode esperar por um bom dia. A criatividade vai favorecer a profissão e novos negócios. Lucros através de sociedade. No amor, demonstre seus sentimentos.

Sagitário – O dia é de alerta, evite atitudes radicais no trabalho. Desfavorável para compras, viagens e novos negócios. Mais atenção com a saúde. Com a pessoa amada, o ideal é ser mais gentil e prestativo.

Capricórnio – Fase que terá grande disposição para negociar, viajar e encontrar parentes. É hora de intensificar e variar seus contatos profissionais, só terá a lucrar. Amor sensual e cheio de paixão. Lar feliz.

Aquário – O Sol transita pela sua oitava casa, período para resolver, agir e dar mais atenção aos problemas familiares. Resolva rápido a parte financeira. Com seu amor, está tudo bem, paixão em alta.

Peixes – Período que mudanças e novidades não faltarão no seu lar, além de muita disposição para o diálogo. Harmonia com seus familiares. Em alta viagens, compras e início de negócios. Amor suave e feliz.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News