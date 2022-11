Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (24)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Quinta-feira desfavorável para os sagitarianos. A indicação é de rotina no trabalho, não fale sem pensar

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa muito profissional, nunca deixa de cumprir suas responsabilidades. Os estudos e cursos de capacitação serão constantes durante sua existência. Integro, racional e fiel companheiro.

continua após publicidade .

Alerta

Quinta-feira desfavorável para os sagitarianos. A indicação é de rotina no trabalho, não fale sem pensar. Fique dentro do orçamento financeiro. Cuidado com o excesso de ciúmes na vida a dois. Adie mudanças no seu lar. Saúde em baixa.

continua após publicidade .

Áries – Fase que deve acreditar no seu poder e conquistar o equilíbrio profissional e financeiro. Contatos de trabalho e negócios com Gêmeos e Touro. Clima estável na família. Amor ideal.

Touro – Você sente que há mudanças no seu trabalho e nos negócios. Sua intuição e atitudes devem trazer o que quer. Amizades e finanças vão receber um belo impulso astral. Libere o seu charme.

Gêmeos – Período que precisa sair do isolamento e buscar novos caminhos no trabalho e negócios. Terá o apoio que necessita para melhorar os ganhos. Conte com o melhor também com a família. Aposte no amor.

continua após publicidade .

Câncer – Fase que deve recuperar o bom humor e realizar novos negócios. Um bom dia para tratar de assuntos domésticos e materiais. Aproveite para ir as compras. Felicidade garantida com o seu amor.

Leão – As energias astrais estão a seu favor. Sol, Vênus e Mercúrio na sua positiva quinta casa é indício de sucesso nos negócios e novas formas de agir no seu trabalho. O amor faz você se sentir mais feliz.

continua após publicidade .

Virgem – Dia para resolver os problemas com a família, pode incluir compras domésticas. Sinal positivo no trabalho. Apenas fuja de fofocas, evite comentários sobre os negócios. Esperanças no amor.

Libra – Os novos planos de trabalho estão bem colocados, pode ir em frente com parceria comercial. Apoio da família, compras e visitas. Novas motivações no seu caso de amor, mas terá que evitar os ciúmes.

Escorpião – Você tem um bom dia tanto no trabalho como no lar e fecha a fase com saldo positivo nas finanças. Apenas evite os excessos alimentares e exigências com a família. Espere mudanças nos negócios.

Sagitário – O seu dia será no alerta. Fique na rotina, pois terá alguns imprevistos que podem atrasar seus planos financeiros e profissionais. Evite viagens, compras e mudanças na vida familiar.

Capricórnio – A influência do Sol na sua 12ª casa indica problemas de toda ordem. Cuidado para não criar situações desagradáveis no trabalho. Não conte com a família. Se livre de chateações no amor.

Aquário – O seu otimismo vai contagiar a todos no trabalho e família. Continue dando atenção a nativos de Escorpião e Sagitário. O amor vai compensar qualquer atrito. Saúde perfeita.

Peixes - O clima no trabalho está perfeito. Conseguirá abrir novas frentes de ganhos. Controle os problemas domésticos e terá um dia feliz. Confie nos seus projetos, a fase é de progresso. Inspiração no amor.

Siga o TNOnline no Google News