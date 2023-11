Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (23)

Quem nasceu hoje

Tem uma forte natureza e saberá enfrentar as dificuldades da vida como poucos. Deve gastar a energia praticando algum tipo de esporte e atividade ao ar livre. Procure ser objetivo em relação ao seu dinheiro. É companheiro, alegre e inteligente.

Alerta

Os nativos de Áries passam o dia no alerta e a indicação é de cuidados com o andamento do trabalho, não pule etapas. Evite discussões, principalmente com a pessoa amada e família. Procure analisar os gastos. Saúde neutra.

Áries – O dia é de alerta, adie compras, viagens e decisões financeiras. Cuide dos nervos, explore mais sua simpatia. Algumas dificuldades no amor, evite a possessividade. Problemas no trabalho com Capricórnio.

Touro – Fase que promete alegrias nos seus negócios e trabalho. O momento é de segurança no setor financeiro. Bons resultados dos investimentos. Dedique-se mais ao seu amor. Boa saúde.

Gêmeos – Período que deve aproveitar a sua boa vontade para resolver problemas profissionais. O sucesso acontece fácil, até para quem deseja assumir novo negócio. Vênus, traz amor. Proteção da família.

Câncer – Aproveite o astral super em alta para viajar, negociar, resolver problemas da família e curtir esta fase feliz. Você está com tudo para compras, viagens e decisões domésticas. Muito prazer com seu amor.

Leão – Hoje terá mais oportunidades em encontrar solução para as pendências da família. Disposição para negócios, início de trabalhos e solução de problemas de saúde. Amor vibrante. Tente em jogos.

Virgem – O dia reserva oportunidades para estar com a família e resolver os problemas. Manter o otimismo é importante. Pode acertar compra, venda ou mudança da residência. Conte com Câncer e Peixes.

Libra – Você está brilhando nesta fase e o sucesso é garantido nos negócios, trabalho e vida familiar. Pode aceitar convite para viagens e sair para compras. A pessoa amada está mais gentil. Cuide da aparência.

Escorpião – A fase é bem equilibrada, mas você ainda tem Vênus na sua desfavorável 12ª casa astral. Não abuse dos gastos, evite discutir e não exija nada da pessoa amada. Não se afaste da realidade.

Sagitário – A presença do Sol no seu signo proporciona muitas alegrias. Renovação da saúde, da harmonia com a família e seu amor. Use sua criatividade e resolva problemas domésticos. Saúde em dia.

Capricórnio – Você sente que tudo está muito difícil é o Sol na sua desfavorável 12ª casa. Preste atenção à sua saúde, evite exageros alimentares. É hora de se apegar à proteção espiritual. Amor em paz.

Aquário – Sua firmeza será responsável pelo sucesso financeiro e profissional. Seus objetivos serão alcançados no lar e no amor. Positivo para compras, viagens, negócios e início de trabalho.

Peixes – A Lua já está no seu signo e você pode liberar sua afetividade e declarar o que sente ao seu amor. Melhoram as condições financeiras e profissionais. Maior vitalidade, você está com boa saúde.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

