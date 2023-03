Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (23)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa alegre e de bom coração. Sua criatividade e capacidade terão influência direta no sucesso profissional. Estará sempre ajudando os mais necessitados, pois não aceita as desigualdades sociais. Disposto, arrojado e inteligente.

Alerta

Os arianos ficam no alerta ate às 15h43, e a rotina continua sendo imprescindível durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Dia que ainda passa pelo alerta, a Lua o desfavorece até às 15h43. Coloque um freio nos seus impulsos, adie para amanhã as decisões domésticas e profissionais. O Sol traz energias e muita fé.

Touro – O Sol esta na sua desfavorável 12ª casa, é o chamado popularmente inferno astral. A partir das 15h43 a Lua também o desfavorecerá, é o seu alerta. Acerte tudo que puder no período da manhã.

Gêmeos – Fase que precisará de paciência e atenção nos negócios e trabalho. Vênus, desfavorece o setor financeiro como o afetivo. Confie em seu poder de inteligência, é apenas um período.

Câncer – Período em que se sente determinado em organizar as finanças e o trabalho. Os negócios estão em alta e há oportunidades de melhorar os ganhos. Mude tudo o que não interessa. Amor decidido.

Leão – Você contará com apoio nos negócios, trabalho e nas mudanças que pretende realizar na sua vida profissional. O clima volta ser harmonioso em seu lar. Aproveite para resolver as finanças. Amor poderoso.

Virgem – Tudo indica que alcançará as metas desejadas na profissão e poderá contar o apoio de sócios, parceiros ou superiores. Siga a sua intuição. Projetos familiares em alta. Valorize mais seu amor.

Libra – Dia de harmonia com a família e pessoas do trabalho. Bons resultados, poderá abrir novas frentes de negócios. Grande animação com a pessoa amada, os carinhos estão em alta.

Escorpião – A sua intuição favorece as mudanças que pretende realizar no trabalho e negócios. Grandes emoções com a família que transmite muita paz. Tente em jogos. Conseguirá ajustar as finanças.

Sagitário – Não faltará motivação para dar uma guinada nos negócios e trabalho. Conte com equilíbrio financeiro. Você vai valorizar a cumplicidade no relacionamento a dois. Tente na loteria.

Capricórnio – Fase que respira aliviado dos problemas domésticos. A família e até parentes distantes transmitem muita harmonia. Troca de ideias com pessoas bem sucedidas. Poder de sedução em alta.

Aquário – O período que passa no trabalho e até na vida familiar é totalmente positivo. Você se sente protegido. Seu coração esta mais romântico e os sonhos se realizam. Em alta compras e viagens.

Peixes – A sua vida profissional esta em expansão e o ideal é valorizar sua intuição e esperar somente pelo sucesso. Boa entrada de dinheiro. Precisará dar apoio a pessoas de Gêmeos e Touro. Cuide da ansiedade.

