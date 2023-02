Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (23)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa positiva, o que fará acreditar que tudo é possível. Terá facilidades para trabalhar em projetos próprios. Os obstáculos da vida não serão capazes de tirar seu bom humor e vontade de viver. É animado, bem disposto, e forte.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Adie as mudanças no trabalho para quando estiver melhor posicionado. Evite entrar em atritos com seu par afetivo e família. Saúde em baixa.

Áries – Dia de alerta, evite qualquer tipo de mudança nos negócios, trabalho e setor doméstico. Não provoque ninguém ou faça exigências a sua família. Vênus e Júpiter até de dão uma força.

Touro – Período que sente vontade de realizar novos negócios e mudar muita coisa no trabalho, mas o ideal é ficar atento e entender que Vênus, seu planeta regente e Júpiter não o favorecem. Amor pede atenção.

Gêmeos – Fase para organizar o trabalho e acertos na vida familiar. Terá confiança e chances de conquistar melhor posição financeira. Pode receber proposta de negócios. Notícia agradável no amor.

Câncer – Os astros trazem inspiração para negociar e aceitar propostas profissionais. Vitória importante em questão de família. Ótimo para viagens, compras e novos compromissos financeiros. Amor feliz.

Leão – Dia em que se sente esgotado e não deve realizar mudanças no rumo dos negócios ou trabalho. Apele para seu bom senso em família. Não tome decisão importante no amor. Vá com calma.

Virgem – Você passa por uma fase que o espaço profissional e financeiro se abrem para grandes mudanças. Poderá receber proposta de sociedade ou mudança de cargo caso seja funcionário. Conte com Peixes.

Libra – Não deixe que ninguém interfira nas suas decisões financeiras e muito menos no seu lar. Conseguirá resolver os problemas de saúde. Não discuta com Touro ou Áries. Amor explosivo.

Escorpião – A influência da quinta casa traz excelentes resultados nos negócios. Sua criatividade trará sucesso. Apoio da família e dos que trabalham ao seu lado. Amor com emoções.

Sagitário – Dia para resolver os negócios e até problemas da família. Evite a irritação e descontrole que podem atrapalhar seus planos. Não faça novos gastos. Não dramatize a vida afetiva.

Capricórnio – O momento é propício para resolver negócios imobiliários, como compra, venda, reforma e tratar de aluguel. Receberá ajuda que precisa da família. Novos amigos. Amor ideal.

Aquário – Fase de sensibilidade marcante. A vida familiar e profissional estão altamente equilibradas. Decisões financeiras acertadas e sorte com novos negócios. Energias renovadas com seu amor.

Peixes – O período difícil acabou, agora é só usufruir da vida afetiva, familiar e profissional. Irá receber somente boas notícias tanto da família como dos seus negócios. Poesia e charme com a pessoa amada.

