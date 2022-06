Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (23)

Da Redação

Os taurinos passam o dia no alerta e a recomendação é de cuidados para não entrar em confronto com pessoas do seu trabalho

Quem nasceu hoje

É uma pessoa dona de uma forte personalidade, e com isso conquistara diversos admiradores. A simpatia será uma de suas maiores virtudes. Alcançará o sucesso graças a sua capacidade profissional. É emotivo, animado e interessante.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta e a recomendação é de cuidados para não entrar em confronto com pessoas do seu trabalho. As inovações ou mudanças profissionais devem ser adiadas. No amor, evite sua famosa possessividade.

Áries – Você terá um bom dia. Renovação das energias e, com isso aumenta a vontade de organizar seu lar e sair para compras. Astral tranquilo no trabalho, reúna-se com amigos, em equipe ganhará mais. Amor inquieto.

Touro – O dia é de alerta, por isso não vá com muita sede ao pote, especialmente no lado profissional. Concentre-se no trabalho e domine a inquietação. Cuidado com falsos amigos. Amor instável.

Gêmeos – Os assuntos comerciais e profissionais estão em fase de sucesso. Amanhã Vênus passa a transitar no seu signo trazendo dinheiro e amor. Lute e conquiste o que quer.

Câncer – Você tem algumas horas para organizar as finanças, o trabalho e a vida afetiva. Vênus, amanhã começa a transitar pela sua desfavorável 12ª casa trazendo muitos problemas. Cuidado com os gastos.

Leão – Nesta fase não deve contar com a sorte, o ideal é se fortalecer e ter paciência. Evite o mau humor e se desligue de determinadas pessoas. Lembre-se é você quem passa por um período difícil. Amor equilibrado.

Virgem – Mercúrio seu planeta, esta na sua positiva 10ª casa e sua estrela profissional vai brilhar. Usufrua fazendo as mudanças no rumo dos negócios. Divirta-se com seu amor. Muita felicidade no lar.

Libra – Use a criatividade e conquiste o que quer nos seus negócios, trabalho e lar. Melhora das finanças, que voltam a crescer. A sua estrela brilha no amor, não tem do que se queixar. Saúde perfeita.

Escorpião – Período de sucesso em novos contatos de trabalho. Vá em busca do que interessa. Acredite mais no seu potencial. Organismo equilibrado. Viva bem com a família e seu amor.

Sagitário – Nesta fase deverá ser mais atencioso com sua vida afetiva, que vem com ótimas mudanças. Criatividade nos negócios, que estão crescendo. Peça apoio da família.

Capricórnio – Dia que precisará do apoio da família nas mudanças que pretende fazer no lar. Menos teimosia e mais ação. Proteção da pessoa amada, principalmente se for de Gêmeos ou Libra.

Aquário – Você está pronto para usufruir de uma fase de progresso no trabalho e negócios que voltam a crescer. Participação de Áries e Gêmeos. Crie novos caminhos e viva melhor com a família.

Peixes – O momento é dos mais propícios para iniciar ou mudar o rumo dos negócios e trabalho. Pode pensar em ampliar a vida profissional. Aguarde boas novas para o lado sentimental. Ambiente familiar agitado.