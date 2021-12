Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (23)

Quem nasceu hoje

Conseguirá todos os objetivos na vida, para tanto basta usar sua capacidade. As viagens e estudos terão uma importância muito grande em sua vida. Contatos sociais favorecidos. Inteligente, Vigoroso e de bom coração.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta, e devem manter a rotina durante esta fase negativa. Controle os gastos para não entrar no vermelho Procure descansar mais nesse período. Evite discussões com a pessoa amada e família.

Áries – Fique tranquilo, você deve receber boas notícias de parentes e muitos convites para o Natal. Positivo para comprar os últimos presentes, incluindo dos amigos e superiores. Amor com perfeição. C. 907 M. 4173

Touro – Saia da rotina e reaja a falta de ânimo. Positivo para comprar os presentes, faça uma lista para não esquecer ninguém. Aceite convite para a ceia de Natal. O amor acontece com transformações. C. 048 M. 2759

Gêmeos – Use positivamente a força que tem em suas mãos e, evite qualquer tipo de discussão no trabalho. Reaja aos problemas e resolva os negócios e as festas de fim de ano. Conseguirá acertar as finanças. C. 585 M. 6531

Câncer – Nesta fase cuide mais de você: roupas, cabelo, enfim se arrume. Tenha autoconfiança, pois conseguirá organizar muito bem o Natal e Ano Novo. Transformações no se caso de amor. C. 462 M. 9026

Leão – Você passa pelo alerta, a Lua estará no seu signo amanhã a partir das 5h25. Dia indicado mais para refletir do que tomar decisões importantes. Deixe tudo como esta. O Natal será de paz e amor. C. 189 M. 7968

Virgem – O dia será de boas energias e você deve resolver os assuntos de Natal, saia para compras, organize a ceia e não esqueça que estará no alerta. Evite todo tipo de desavença com a família e seu amor. C. 508 M. 3617

Libra – Dia para acertar os últimos preparativos natalinos. Pode aguardar surpresas da família. O astral é positivo com sua saúde. Seu amor transmite muita paixão. C. 233 M. 1200

Escorpião – Você esta com muita disposição para sair da rotina e pode aceitar convites da família e amigos para a ceia de Natal. Positivo para viagens, compras, visitas, encontro de amigos e parentes. C. 657 M. 0338

Sagitário – Os astros indicam sucesso no trabalho. Você sente que conseguirá resolver todos os problemas. Sua disposição se traduz no âmbito familiar. Ótimo para compras, viagens e estar com seu amor. C. 324 M. 2483

Capricórnio – A cada dia que passa você nota as energias se renovarem. Os astros abrem espaço para o sucesso profissional e financeiro. Saia para compras, visitas e viagens. Os amigos estarão do seu lado. C. 714 M. 1692

Aquário – Fase que deve realizar os negócios mais próximos da sua realidade. Haverá a necessidade de não passar dos limites também em relação a assuntos domésticos. Amor complicado. C. 890 M. 2910

Peixes – Os astros protegem os seus negócios e finanças. Aproveite para estar com a família. Excelente para compra de presentes e lembranças para amigos, sócios ou superiores. Tente na loteria. C. 875 M. 5844