Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (23)

Quem nasceu nesta data é estável e sabe de sua capacidade

QUEM NASCEU HOJE

Analisa tudo a fundo antes de entrar em um novo projeto. Por ser honesto e franco terá admiração das pessoas à sua volta. Não dispensam a companhia da família e amigos. É estável e sabe de sua capacidade.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Escorpião ainda passam o dia no alerta, e o mais aconselhado é a rotina enquanto estiver nesta fase. Não se arrisque no trabalho, deixe tudo como esta. Cuidado com as brigas, você pode magoar seu par afetivo. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O Sol na sua quinta casa traz ótimas vibrações para o trabalho e negócios. Não aja de forma impulsiva. Satisfação com a família e chances de mudar muitas coisas no lar. Tente na loteria. Amor estável.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O astral deste dia favorece o progresso financeiro. Novas oportunidades na área profissional. Pode iniciar parcerias e contar com boa entrada de dinheiro. Grande entusiasmo toma conta da vida afetiva. Saúde perfeita.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Aproveite as oportunidades para resolver os negócios e esperar o progresso. Dia positivo para ativar sociedades comerciais e novas chances no trabalho. Conte com a família. Descontração no amor.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Dia para resolver os problemas domésticos, pode sair para compras e negócios imobiliários. Facilidade para manobrar as coisas a seu favor. Amor com grande sensibilidade. Organismo com novas energias.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você sente uma energia renovadora no seu no lar, no trabalho e no amor. Programe seus negócios, gastos e mudanças que pretende realizar na sua casa. O sucesso esta presente. Energias renováveis.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A influência do Sol, na sua desfavorável 12ª casa é o indício de problemas. Precisará se cuidar, seu organismo pede atenção com alimentação, evite bebidas alcoólicas. O amor esta bem.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Fase que Vênus seu planeta, transita na sua desfavorável 12ª casa, o que pode trazer uma porção de aborrecimentos. O ideal é vigiar sua teimosia e evitar problemas com pessoas do trabalho e do lar. Amor tenso.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você passa o dia no alerta e deve dar atenção à saúde. Poderá encontrar obstáculos nas finanças, e um impacto com pessoas do trabalho ou negócios. Amor exigente. Evite discussões com a família.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O céu esta cheio de boas energias, o que favorece sua vida familiar e o equilíbrio financeiro. Você passa confiança a todos. Possibilidades de ganhos extras. Esperanças renovadas no amor.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Fase que as decisões relacionadas aos assuntos e convivência com a família estão em alta. Conseguirá se livrar das mágoas, ressentimentos e terá apoio da família e no trabalho. Amor em dose dupla.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você sente que esta na hora de mudar, renovar e iniciar um novo trabalho. Os negócios fluem para o sucesso financeiro. Apoio para viagens, compras e novas decisões no lar. Amor vem com ciúmes.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A fase atual traz apoio e colaboração na área financeira. Os problemas profissionais deixam você muito estressado, mas não há dificuldades graves que não possa acertar. Amor em paz.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.