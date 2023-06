Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (22)

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o comando, pois sabe se impor pela palavra. Será admirado pela integridade. Está sempre em busca de novos objetivos, pois a rotina é sua maior inimiga. É engenhoso, correto e servirá de exemplo.

Alerta

Os leoninos ainda passam o dia no alerta e a indicação é para ter paciência e bons pensamentos. Cuidado com as palavras rígidas, você poderá ter problemas no trabalho. Procure ser mais presente na vida do seu par afetivo.

Áries – A sua relação familiar atravessa um período calmo, mas será importante controlar melhor seus nervos. Aproveite a fase para organizar os projetos domésticos. Amor com maior intimidade.

Touro – As maiores vitórias desta fase estão relacionadas as finanças e você poderá contar com colegas, sócios, superiores e familiares. Pode pensar em parceria comercial. A pessoa amada está mais participativa.

Gêmeos – Fase que seu planeta Mercúrio traz chances de organizar e mudar os negócios ou trabalho que ainda preocupam. Espere pelo sucesso. A família transmite muita paz. Amor tranquilo.

Câncer – Você tem a seu favor um período de muito progresso, onde a saúde e a harmonia com a família serão o ponto alto. Amor com diálogo e grandes acertos. Não discuta com Libra ou Sagitário.

Leão – Fase que precisará ser determinado na busca dos seus objetivos. Afaste a insegurança do setor financeiro e tenha paciência com a pessoa amada. O dia é de alerta. Não discuta com Câncer e Áries.

Virgem – Período neutro, conserve o que já conquistou e evite mudanças nos negócios e trabalho. Vênus e Marte não dão o aval para novas conquistas. O ideal é rotina, deixe tudo como está até no amor.

Libra – Dia oportuno para melhorar seus rendimentos, que devem vir do trabalho como de outros negócios. Proteção total da família. Aproveite para viver intensamente o amor.

Escorpião – Fase de novidade no trabalho, com chances de mudanças que devem trazer mais benefícios financeiros. Positivo para compra, viagens e acertos domésticos. Amor estimulante. Organismo perfeito.

Sagitário – Nesta fase pode contar com oportunidades de resolver pendências financeiras da família. Saia a procura de apoio nos seus negócios. Conseguirá reverter os problemas de saúde. Busque apoio no amor.

Capricórnio – O momento atual é positivo, terá chances de ter colaboração e proteção nos negócios. A família dá apoio às mudanças que quer realizar. Amor cheio de carinhos, fase para encontrar alguém especial.

Aquário – A influência do Sol na sua sexta casa traz o apoio para a vida profissional e com isso crescimento financeiro. Novidades positivas na sua vida familiar. Cuide da sua saúde. Vem novas energias.

Peixes – Amplie seus conhecimentos na vida profissional, o sucesso está garantido. Sorte com contratos, compras à prazo e mudanças nos negócios. Amor em clima de paixão. Tente em jogos.

