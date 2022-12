Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (22)

Da Redação

Os sagitarianos passam o dia no alerta e a indicação é de paciência diante dos problemas

Quem nasceu hoje

Terá melhor desempenho em trabalhos estáveis, pois gosta de tudo no seu devido lugar. Não se intimida diante dos obstáculos. É muito franco, e por isso terá o respeito das pessoas à sua volta. É inteligente, atraente e com forte personalidade.

Alerta

Áries – O astral é de muita alegria no amor que passa a um estágio de estabilidade. Sua cabeça esta voltada para a solução de problemas financeiros. Pode esperar bons resultados. Saúde perfeita.

Touro – A influência de Vênus ao lado de Mercúrio, do Sol e Júpiter trazem uma das melhores fases do ano. Clima de envolvimento com a família e seu amor. Aproveite e viva com intensidade. Finanças elevadas.

Gêmeos – O ideal é dar um tempo nos negócios e trabalho. Não peça apoio à família. Não discuta com Sagitário e Virgem. Planeje as festas de fim de ano, sem exageros financeiros. Seu amor esta exigente e ciumento.

Câncer – Estamos a um passo do Natal e virada de ano, você tem tudo para conquistar seus objetivos e organizar as festas. Muita inspiração, já que Vênus e Mercúrio estão no seu signo oposto. Viva o amor.

Leão – A fase astral é realmente uma das mais equilibradas e felizes para você. Mesmo que esteja se preparando para o Natal não deixe de organizar o trabalho e resolver antigas pendências. Amor firme, forte.

Virgem – Período totalmente positivo no lar, com seu amor e todos com quem trabalha. Só tem que aproveitar. Aceite convite para estar com parentes no fim de ano. Esqueça o passado, seja feliz. Finanças ótimas.

Libra – Você tem um bom dia ao lado da família e pode continuar a realizar mudanças na sua casa, compra, venda, reformas e decoração. Proposta irrecusável na vida afetiva, amor total. Novos amigos.

Escorpião – A Lua no seu signo traz inspiração, pode ir as compras natalinas, encontro de parentes, enfim usufruir deste dia. Organismo perfeito e chances de realçar sua elegância. Estabilidade no amor.

Sagitário – Você ainda passa o dia no alerta e deve limitar suas exigências com a família. Assunto financeiro vai interferir no relacionamento afetivo. Deixe para amanhã compras e presentes.

Capricórnio – Ótimo astral para ativar seus sonhos e tornar realidade, lembre-se que Sol, Mercúrio, Vênus e Júpiter dão aval da felicidade. Saúde, paz dinheiro enfim é só alegrias com a família e seu amor.

Aquário – Fase que deve ter paciência com a família, amigos e pessoas do trabalho. Fique atento e cuide da saúde, evite bebidas alcoólicas e exageros alimentares. Deixe a paz se instalar no seu coração.

Peixes – Você terá apoio da família para as festas de Natal e Ano Novo. Felicidade na vida a dois, seu amor esta mais apaixonado e concorda com suas ideias. Momentos felizes, saia para as compras natalinas.

