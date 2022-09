Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (22)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Está sempre á frente dos projetos, tanto na vida pessoal como profissional. Ativo, não teme enfrentar as adversidades que por ventura possam aparecer. A autoconfiança é uma de suas maiores virtudes. Sereno, intenso e decidido.

Alerta

Os leoninos ainda passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante esse período. Deixe o trabalho como está, adie mudanças neste setor. Cuidado com gastos fora do orçamento. Evite entrar em confronto com seu par afetivo e família.

Áries – O momento é positivo para intensificar a convivência com a família, apenas evite às exigências. Poderá receber ajuda inesperada no trabalho e negócios. Finanças equilibradas.

Touro – Dia de ótimas energias nas finanças. Poderá contar e esperar pelo equilíbrio no trabalho e nas contas. Vênus, estimula seus compromissos no amor e traz solução dos problemas. Tente na loteria.

Gêmeos – Período tranquilo no lar e solução de problemas financeiros. Positivo para mudanças de residência, compras domésticas e decoração. Bons momentos com a família. Saúde perfeita.

Câncer – Nesta fase precisará ser mais determinado e até audacioso para buscar renovação na profissão. Assuntos passados podem perturbar os negócios. Procure apoio em amigos, sócios ou superiores.

Leão – Você ainda passa o dia no alerta e há perigo de se precipitar ou mudar algo que incomoda nos negócios. O ideal é rotina, evite discussões com a família e exigências no amor.

Virgem – Bom dia no seu trabalho, todos estão prontos a colaborar. A Lua exalta sua sensibilidade inclusive com seu amor, você demonstra carinhos e paixão.

Libra – Finalmente, amanhã o Sol passa a transitar no seu signo e gradativamente os problemas começam a desaparecer. Se prepare para o período positivo que irá acontecer nas finanças e vida familiar.

Escorpião – Se organize, amanhã o Sol influenciará sua desfavorável 12ª casa astral. Terá que dar mais atenção as finanças, trabalho e vida familiar. Poderá ter situações que podem afetar seu emocional.

Sagitário – O período é positivo para inovações financeiras e profissionais. Chances de compras, viagens e encontros de sócios. O apoio familiar será fundamental para se projetar. Paixão em alta.

Capricórnio – Tranquilidade na profissão, conseguirá reverter os problemas e viverá melhor com os envolvidos nos seus negócios. Apoio da família em mudanças que quer realizar. Amor excitante.

Aquário – O período que segue traz a realização de sonhos e chances de melhoria profissional e financeira. Conseguirá superar os problemas e sente a harmonia da família. Amor fluindo.

Peixes – A fase atual é positiva, mas o ideal é se programar para o período de novos negócios e gastos fora do orçamento. Experiências passadas devem ajudar a ter um período equilibrado no lar e no amor.

