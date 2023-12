Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (21)

Quem nasceu hoje

Será muito sociável e amável com as pessoas que o cercam. Demonstra muita confiança na sua capacidade e nada o fará desistir de um objetivo. A família é o seu porto seguro. Extrovertido, dinâmico e sincero.

Alerta

O dia começa negativo para os nativos de Áries, e a indicação é de rotina até às 23h51. Procure o equilíbrio ao tratar com as pessoas do setor de trabalho. Não discuta com seu par afetivo por pequenas coisas. Cuide da sua alimentação.

Áries – A Lua o desfavorece até às 23h51. Problema inesperado no amor, não discuta com seu par afetivo. Adie realizar novos gastos. Evite bebidas alcoólicas e cuide da alimentação.

Touro – Fase que conseguirá abrir novas frentes de negócios. Terá ajuda importante nas finanças. Pode assinar documentos e levar adiante compras e programar viagens. Ás 23h51 entrará no alerta.

Gêmeos – Sol e Marte no seu signo oposto indicam sucesso. Finanças equilibradas. Atração por esportes e viagens. Inspiração na vida afetiva, vem carinhos e convivência feliz. Tente na loteria.

Câncer – Período positivo para aceitar apoio nos negócios. Notícia importante sobre suas finanças. Surpresas da família. Não abuse das massas e gorduras, cuide da sua saúde. Amor generoso.

Leão – A fase é de novos planos domésticos e acertos de convivência, solução de problema sentimental. Situação positiva no trabalho e quem tem seu negócio próprio poderá contar com mais dinheiro. Tente na loteria.

Virgem – Fase para resolver os problemas da família e se envolver em compras natalinas, não esqueça ninguém. A partir de amanhã o Sol em Capricórnio traz um período de alegrias. Amor irresistível.

Libra – Período que estará mais criativo na profissão e com isso vencerá fácil os obstáculos financeiros. Saúde reagindo com energia. Amor em dose dupla com a pessoa amada. Pode sair para fazer compras.

Escorpião – Dia que pode aparecer novidade importante no seu trabalho, e melhora financeira. Apoio de amigos, sócios ou superiores em seu negócios, incluindo com a família. Questão importante no lar.

Sagitário – A partir de amanhã terá importante mudança astral, o Sol passa a influenciar sua segunda casa astral. Inovação no trabalho e setor financeiro. O amor ainda estará difícil até o dia 30. Não discuta com a família.

Capricórnio – Você passa as última horas negativas do Sol na sua desfavorável 12ª casa. A vida promete alegrias e até reencontro no amor. Procure programar as festas de fim de ano. Dê apoio à família.

Aquário – A partir de amanhã terá a presença do Sol na sua desfavorável 12ª casa, é o inferno astral. Seja paciente no lar e não espere colaboração no trabalho ou finanças. Cuide da saúde. Tensão no amor.

Peixes – Dia positivo para inovações no trabalho. Pode programar viagens para o fim de ano. A sua família e seu amor trarão alegrias. Vencerá uma questão financeira. O seu organismo está firme e cheio de energia.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

