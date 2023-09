Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (21)

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta. A rotina deve ser mantida, principalmente no trabalho. Adie mudanças no seu lar. Evite imposições a pessoa amada e a família. Tome cuidado com exageros alimentares. Viagens neutras.

Áries – Dia que terá satisfação em poder mudar os negócios e dar apoio aos colegas de trabalho. Com a família deve ter mais paciência, resolva tudo com tranquilidade. Seja objetivo com seu amor.

Touro – Os astros renovam as esperanças de aumentar seus ganhos e novos negócios. Apoio nas suas investidas profissionais. Busque a companhia de aquário, Câncer e Leão. Boa sintonia no amor.

Gêmeos – Fase que estará pronto para resolver os problemas da família e contar com bons resultados financeiros. Agite os negócios, mas não esqueça de aceitar apoio para mudanças, principalmente do seu amor.

Câncer – Período de sucesso, muita energia, bons negócios e dinheiro em alta. Chances de promoção. Você recebe apoio da família e pode sair para compras domésticas. Amor com seriedade. Tente na loteria.

Leão – A fase atual é bem equilibrada no trabalho. Aberturas para resolver e acertar os assuntos domésticos. As condições são favoráveis para mudar seus negócios. Bom convívio no amor.

Virgem – Os problemas que você vem enfrentando nos negócios e na vida familiar começam a ser resolvidos. Adesão de novos grupos de trabalho. Seja maleável com a pessoa amada, que anda muito exigente.

Libra – Empregue sua energia de forma produtiva e dê mais apoio à sua família. Não discuta com nativos de Capricórnio e Virgem. Agora será preciso ter paciência, vem coisas boas no trabalho.

Escorpião – Período que deve atender as necessidades da família e ser mais participativo no setor financeiro. Poderá enfrentar problemas no seu trabalho. Se possível evite mudanças no lar e negócios.

Sagitário – O dia é de alerta e as questões domésticas exigirão mais atenção. Evite decisões sobre mudanças no lar e no trabalho, o ideal é rotina. Será preciso agir com clareza. Amor exigente.

Capricórnio – Um bom dia para solucionar problemas financeiros. Terá o apoio que necessita no trabalho. Pode esperar novos caminhos na sua vida familiar. O sucesso e a paz dependerão só de você. Viva feliz.

Aquário – As questões domésticas exigirão mais atenção, não espere apoio de familiares no setor financeiro. O sucesso profissional está na pauta do dia. Saúde perfeita. Amor irresistível.

Peixes – Período que deve aproveitar as vantagens financeiras. O dia reserva sucesso nos negócios e novo apoio também no trabalho. A pessoa amada estará mais envolvente. Bom para compras e visitas.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

