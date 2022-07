Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (21)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É profissional, nunca deixa de cumprir suas responsabilidades. Os estudos e cursos de capacitação serão constantes durante sua existência. Estará sempre engajado em projetos de ajuda aos mais necessitados. Integro, racional e fiel companheiro.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta. Procure escutar mais o que as pessoas têm a dizer no trabalho. Não entre em gastos quem possam comprometer as finanças. No amor, evite discussões com seu par afetivo. Saúde com perda de energia.

Áries – A Lua no seu signo traz tranquilidade com a família. Positivo para compras domésticas. Acertos com nativos de Aquário e Capricórnio. Saúde perfeita. Vênus, organiza a vida afetiva.

Touro – O dia é de alerta, não crie problemas nos negócios. Não espere compreensão de sócios ou superiores, é você quem deve dar atenção a todos. Desfavorável para viagens, compras e decisões no amor.

Gêmeos – A presença de Vênus na sua segunda casa favorece dois setores da sua vida: o trabalho e amor. Positivo para iniciar novos projetos profissionais. A pessoa amada demonstra mais carinhos.

Câncer – Você passa por uma das melhores fases do ano. Além do Sol, que amanhã passa a influenciar sua casa profissional, Vênus traz bons negócios e acertos financeiros. Aumenta o seu magnetismo no amor.

Leão – A partir de amanhã o Sol influenciará seu signo às 17h08, deixando para traz seu inferno astral. Gradativamente resolverá seus problemas profissionais, financeiros e aumentará suas energias.

Virgem – Se programe, pois a partir de amanhã o Sol influenciará sua 12ª casa astral. É o chamado popularmente inferno astral. Você também não deve criar nenhuma energia negativa, apenas se cuide.

Libra – Dia para resolver as pendências financeiras, conquistar o equilíbrio profissional e até iniciar negócios. A família traz harmonia e muita paz. Amor com um pouco de ciúmes.

Escorpião – Você passa por uma das melhores fases deste ano. Conseguirá acertar os negócios e poderá esperar por um bom aumente financeiro. Os sócios, superiores e a família trazem alegrias.

Sagitário – Amanhã o Sol estará na sua positiva nona casa trazendo oportunidades de organizar as finanças, o trabalho e a vida familiar. Novos benefícios que trarão o sucesso. Tente na loteria.

Capricórnio – Você terá toda a capacidade para acertar novos compromissos domésticos. Apoio da pessoa amada, vem mais carinhos e paixão. Estará fisicamente saudável. Positivo para parcerias.

Aquário – Fase que terá um avanço nos seus negócios, pode receber proposta de sociedade. Caminhos abertos para o amor, paixão para os desimpedidos. Saúde e disposição para vencer qualquer problema.

Peixes – Período que deverá dar uma trégua ao seu organismo, alimentação balanceada e descanso. O trabalho continua fluindo bem. Excelente para negociar com imóveis. Amor em dose dupla.

