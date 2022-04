Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (21)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Tem tendências para trabalhos comunitários. Animado, competente e fiel.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina enquanto durar este período. O diálogo será importante para manter a harmonia com as pessoas à sua volta. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo.

Áries – Você sente que conseguirá resolver os problemas do trabalho e afastar os que querem prejudicá-lo. Organize os projetos da família, mas vá com calma. Sinal de conflitos no amor.

Touro – Nesta fase conseguirá passar uma mensagem de paz e otimismo. Crescimento nos negócios e muito apoio na vida profissional. O amor promete emoções, mas evite os ciúmes.

Gêmeos – Período que deve ir devagar nas exigências profissionais. Não se precipite nos gastos. Não tumultue a vida familiar, e não espere apoio, dê um voto de confiança a todos. Amor em paz.

Câncer – Você passa por uma fase de tranquilidade e com isso conseguira crescer no trabalho. Sorte em novos negócios, compras e acertos de parceria. Estará mais amoroso com a família. Paixão em alta.

Leão – O Sol na sua positiva quinta casa traz um dos melhores períodos do ano. Pode realizar acordos de negócios, crescer no trabalho e se for funcionário ampliará seus ganhos. Novo embalo no amor.

Virgem – O período é propício para realizar mudanças no seu lar, pode ser compra, venda ou reforma da sua casa. Realização de muitos dos seus sonhos. Trabalho e negócios em alta. Amor especial.

Libra – Nesta fase pode assumir novas responsabilidades nos negócios e trabalho. A família procura colaborar com seus planos financeiros. Fique atento a sua alimentação. Valorize mais a pessoa amada.

Escorpião – Dia positivo para compras, viagens e início de negócios. O trabalho e sociedades estão em alta. Melhora o relacionamento com a família. Estará mais simpático com todos inclusive com seu amor.

Sagitário – Júpiter, seu planeta ao lado de Vênus e Marte no signo de Peixes ajudam a conquistar seus objetivos. Melhoram as finanças e o trabalho. Alto astral no amor.

Capricórnio – Você esta passando pelo alerta e não deve sair da rotina. Estará muito exigente no trabalho. Não espere apoio nas suas finanças. Fique na sua e procure ter uma postura mais séria.

Aquário – Positivo para compras domésticas, fechar contratos de negócios e buscar novas formas de negócios. Positivo para realizar mudanças no seu lar. Fase de amor, saúde, progresso e companheirismo.

Peixes – Dia que terá muita energia para fluir espiritualmente e com isso irá viver melhor com todos. Facilidade para os negócios, trabalho e ter apoio dos amigos e familiares. Seu amor esta mais apaixonado.