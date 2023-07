Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (20)

Os leoninos ficam no alerta até às 14h14

Quem nasceu hoje

Estará sempre rodeado de bons e fiéis amigos. As causas sociais exercem grande influência neste nativo. Tem uma imaginação fértil, e está sempre inventando coisas novas. É o amigo para todas as horas. Reflexivo, inteligente e entusiasmado.

Alerta

Os leoninos ficam no alerta até às 14h14, e a rotina é o mais aconselhável nessa fase negativa. Evite desavenças com pessoas ligadas ao seu trabalho. Após esse horários os cuidados serão dos virginianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Organize as mudanças que estão acontecendo na vida profissional, aja com bom senso e evite os invejosos. Os planos financeiros e familiares estão equilibrados e você controla tudo. Vênus, traz paixão.

Touro – Você passa por uma fase que as finanças se estabilizam e há chances de iniciar um novo negócio. Mergulhe de cabeça no trabalho, os resultados serão benéficos. Lar com boas mudanças. Amor suave.

Gêmeos – Fase agitada, conseguirá abrir caminhos nos negócios e melhorar a vida profissional. Realização dos seus sonhos. Pratique esporte. Procure entender melhor seu amor. Proteção da família.

Câncer – A Lua no seu signo indica que você pode sair para compras domésticas, acertar as contas e aceitar apoio da família. Está mais sensível e viverá um período de fantasias no amor.

Leão – A Lua o desfavorece até as 14h14, então deixe para a tarde compras, negócios, viagens e decisões na vida familiar. À noite tudo estará bem. Vênus e Mercúrio, trazem harmonia no lar e trabalho.

Virgem – Você está a um passo de enfrentar o seu inferno astral. A partir do dia 22, o Sol influenciará sua 12ª casa. Hoje a Lua trará seu alerta a partir das 14h14, portanto se programe, use sua inteligência.

Libra – A influência astral deste dia traz equilíbrio no trabalho e acertos na vida financeira. A família e seu amor transmitem carinhos e maior participação em suas decisões. Organismo com energia.

Escorpião – O período promete ser nota dez, resolva já os problemas do trabalho, acerte os negócios e finanças. Bom entendimento com sócios, superiores e família. Harmonia com seu amor.

Sagitário – Você que é otimista nato, estará a partir de agora muito mais conectado com seu sonhos. Se organize para aproveitar o sucesso. Mudanças no lar. Apoio de seu amor. Conte com Câncer.

Capricórnio – Período para assumir novos compromissos de trabalho e negociar com imóvel. Seja mais participativo na vida da pessoa amada. Saúde estável. Mudanças no seu lar.

Aquário – Nesta fase irá valorizar mais as amizades, sociedades e iniciar negócios com a família. Espere e conte com o sucesso financeiro. Otimismo no plano afetivo. Não deixe de cuidar da saúde.

Peixes – A influência do Sol abre caminhos para o sucesso no trabalho e até entrada extra de dinheiro. Humor excelente e melhora a convivência familiar. Terá que ajudar virginianos. Tente na loteria.

