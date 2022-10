Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (20)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os nativos de Leão ficam no alerta até as 13h27, e os astros recomendam rotina durante este período negativo

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Alcançará lugar de destaque no mundo profissional. A firmeza de caráter é um dos pontos fortes. Exercerá liderança em sua comunidade. Conseguirá com certa facilidade expor seus pontos de vista as pessoas à sua volta. É encantador, alegre e acessível.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Leão ficam no alerta até as 13h27, e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Após este horário quem precisará de cuidados especiais serão os nativos de Virgem nos próximos dois dias e meio.

continua após publicidade .

Áries – Fase que respira aliviado dos problemas, a forte presença de Mercúrio e Vênus, na sua sétima casa é indício de sucesso. Dia agitado nos seus negócios e trabalho. Bom astral no amor.

Touro – Período que deve levantar sua autoestima e cooperar no trabalho e negócios. Espere boas recompensas financeiras. As tarefas que dependem de colaboração estão favorecidas. Amor agitado.

Gêmeos – As melhores influências continuam à sua disposição. Entregue-se de corpo e alma as novas emoções do sucesso profissional, financeiro e afetivo. Astral de forte intimidade no amor. Tente na loteria.

continua após publicidade .

Câncer – Você só tem que aproveitar este dia para por em ordem seus negócios e trabalho. Entrada extra de dinheiro. Seus horizontes podem se ampliar, é só buscar novos caminhos. Amor com sedução.

Leão – Você ainda passa pelo alerta, a Lua só estará no seu signo as 13h27. Deixe as decisões de negócios, trabalho e domésticas para o período da tarde. Uma nova experiência profissional esta a caminho.

continua após publicidade .

Virgem – O começo do dia será bem equilibrado, mas a partir das 13h27 começa o seu alerta. O ideal é ficar na rotina nos próximos dois dias e meio. Cuide da alimentação. Não discuta com seu amor.

Libra – A fase do seu aniversário é sempre positiva e repleta de novidades. Mais energia nos seus projetos e chances de resolver alguns impasses da família. Astral vibrante no amor, com acertos domésticos.

Escorpião – O período é cheio de atropelos, não confunda desmotivação com estresse. Recarregue as baterias e tenha cautela com mudanças no trabalho. Tudo que conseguir será com seu próprio mérito.

Sagitário – A influência atual indica a necessidade de organizar seus próximos passos, a partir do dia 23, o Sol o desfavorecerá. Situações inesperadas e negativas podem incomodar no lar e finanças.

Capricórnio – Um bom período para assumir compromisso profissional e financeiro. Se ajuste as mudanças no rumo dos negócios e terá o apoio da família e seu amor. Paixão por Câncer ou Touro.

Aquário – Você estará mais feliz e vai atrair muitas atenções, incluindo do seu amor. Bom para compras, viagens, decisões na área profissional e novos estímulos para mudanças no lar.

Peixes – Fase que esta precisando de mais apoio no trabalho, mas fique tranquilo, vencerá qualquer disputa ou desafio. O Sol dia 23 trará muitas novidades. Continue cuidando da saúde, não esqueça de você.

Siga o TNOnline no Google News