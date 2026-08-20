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ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (20)

Quem nasceu nesta data é meticuloso, alegre e eficaz

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (20)
Autor Os sagitarianos passam o dia no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa determinada. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. As viagens e lugares exóticos exercerão grande influência em sua vida. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.

ALERTA DO DIA

Os sagitarianos passam o dia no alerta e a indicação é cuidados no setor de trabalho. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Não deixe seu forte temperamento atrair ressentimentos das pessoas à sua volta. Saúde neutra.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

A fase traz mudanças nas finanças, que voltam a crescer. Ajuda de familiares que fazem parte de sua vida. Mais tranquilo se livrará dos invejosos. Não fale sem pensar. Amor livre. Tente na loteria.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você tem alguns dias para solucionar os negócios da família, positivo para compras e acertos. As amizades ou sociedades devem trazer chances para iniciar compromissos financeiros. Amor com ciúmes.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O setor profissional em alta traz aberturas para negociar e contar com sócios ou funcionários. Ousadia não deve faltar para iniciar parceria comercial. A família traz segurança. Amor com grandes emoções.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A palavra do dia é sorte com o trabalho, negócios, viagens e até em jogos. Alto astral com sua vida familiar, positivo até para compras domésticas. Melhora da saúde. Dê mais atenção ao seu amor.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Período que você sente que todos estão prontos a colaborar e passar boas energias para o seu lar e setor de trabalho. Mercúrio traz harmonia para o seu relacionamento.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você tem três dias até sair da fase negativa, no próximo 23 o Sol passa a transitar no seu signo. Comece a se preparar. Conquistará o sucesso nos negócios e harmonia com a família. Amor confiante.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Dia de aberturas para resolver as finanças da família. O trabalho promete ascensão. A tranquilidade estará no lar. Receberá apoio para novos negócios, incluindo imóveis. Amor com fortes emoções.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A Lua esta no seu signo, você sente as energias em alta. Conseguirá acertar o trabalho e conquistar a estabilidade financeira. Mas, o amor vem com problemas, Vênus não o protege.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O seu dia será no alerta, não misture a vida profissional com a afetiva. Cuide das finanças, e não faça novos gastos. Evite o radicalismo no amor, poderá estragar tudo. Seja atencioso com todos.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você esta mais equilibrado, e o trabalho caminha para o sucesso. Saia para compras, negócios e viagens. A família procura seu apoio e a harmonia volta a prevalecer. Vênus, traz carinhos do seu amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Os astros trazem tranquilidade na área profissional e chances de iniciar parceria comercial. Seu prestígio social esta em alta. A família colabora. É hora de lutar por suas ambições. Amor estimulado, paixão total.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia de conquistas, pode contar com apoio das pessoas com as quais trabalha ou negocia. Procure a colaboração da família. Apenas evite discutir com seu par afetivo. Pode sair para compras.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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