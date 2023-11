Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (2)

Quem nasceu hoje

Tem sua própria forma de fazer as coisas. Sincero, busca sempre mostrar claramente o seu ponto de vista. Terá energia para realizar todos os objetivos ao qual se dedicar. Terá facilidade para trabalhar em grupo. É franco, simpático e animado.

Os cancerianos passam o dia no alerta, e a atenção deve ser redobrada no durante este período negativo. Cuide com gastos fora do orçamento. Não deixe a mudança de humor afetar o relacionamento com os colegas. Amor, com ciúmes.

Áries – Dia para sair da rotina, você é muito impaciente, saia para encontrar amigos e esquecer os problemas do trabalho. Signos que o favorecem: Sagitário e Leão. Se apaixona por Libra. Amor com ciúmes.

Touro – Você passa o feriado com energias renovadas, mas não abuse da alimentação e bebidas. Dê um tempo nos problemas do trabalho. Signos que o favorecem: Capricórnio e Virgem. Amor por Escorpião.

Gêmeos – O período é positivo o que o deixa calmo para marcar compromissos com seu amor e familiares. Espere novidades no trabalho. Signos que o favorecem: Aquário e Libra. Signo do amor Sagitário.

Câncer – O seu dia será no alerta, o ideal é ficar ao lado da família. Evite mudanças de humor, tenha paciência com a pessoa amada. Signos que o favorecem: Escorpião e Peixes. Signo do amor Capricórnio.

Leão – A fase mais difícil já passou e agora você terá chances de organizar a vida familiar. Positivo para visitar parentes ou receber na sua casa. Signos que o favorecem: Sagitário e Áries. Signo do amor Aquário.

Virgem – Período positivo para sair da rotina com viagens e visitas. Pode marcar o compromisso que quiser. Vênus, traz amor e dinheiro. Signos que o favorecem: Capricórnio e Touro. Signo do amor Peixes.

Libra – Dia que estará um tanto nervoso, mas o que parece chato pode ser importante. Cuide dos detalhes mesmo que deem trabalho. Signos que o favorecem: Aquário e Gêmeos. Signo do amor Áries.

Escorpião – A fase é positiva, mas precisará dar atenção à família. Não espere nada de concreto de ninguém, faça sua parte, espere boas mudanças. Signos que o favorecem: Câncer e Peixes. Signo do amor Touro.

Sagitário – Neste feriado se concentre no seu lado espiritual. Se possível não marque compromissos. Leia, descanse e reponha as energias. Signos que o favorecem: Áries e Leão. Signo da paixão Gêmeos.

Capricórnio – Estará envolvido com familiares. Seu charme precisa ser mostrado. Aprenda aproveitar a vida. Pode sair da rotina. Signos que o favorecem: Virgem e Touro. Signo do amor Câncer.

Aquário – Dia que pode sair da rotina. Visite parentes e relaxe. A fase será do jeito que você gosta, pense positivo e as portas se abrirão. Signos que o favorecem: Gêmeos e Libra. Signo do amor Leão.

Peixes – Dia que se sentirá esgotado, não há problemas com sua saúde. Saia com seu amor, esqueça um pouco as pendências. Signos que o favorecem: Câncer e Escorpião. Signo da paixão Virgem.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

