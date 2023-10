Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (19)

Os sagitarianos passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

Não teme os desafios da vida. A sua forte personalidade o fará com que se destaque e alcance todos os objetivos. As profissões que requerem chefia são as mais indicadas, por ter um forte intelecto. Intenso, trabalhador e perspicaz.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta e o mais aconselhado é a rotina durante este período. Evite qualquer tipo de extravagância financeira. Questões profissionais exigirão atenção. Não imponha suas vontades ao seu par afetivo.

Áries – Dia que terá facilidade de se comunicar com quem trabalha ou negocia. Use sua criatividade e faça mudanças necessárias no seu lar e espere, novidades da família. Amor agitado. Cuide do seu visual.

Touro – Facilidade para negociar com Libra, Aquário e Leão. Aproveite o apoio que recebe. Em breve terá aumento nos ganhos. Compreensão da família. Amor absoluto. Não abuse na alimentação.

Gêmeos – A fase é simplesmente positiva, você tem tudo para vencer qualquer desafio. Conseguirá acertar os negócios, trabalho e vê as chances de ganho aumentarem. Amor equilibrado. Tente na loteria. Saúde ótima.

Câncer – Período positivo para negociar, incluindo os trabalhos já iniciados. Use positivamente a força que tem em mãos para afastar qualquer obstáculo. Fase de sucesso financeiro. Amor com muita paixão.

Leão – Fase que conseguirá ter um melhor relacionamento com a família. O clima é de sucesso no trabalho e novas chances financeiras. Não esqueça os inimigos estão por perto. Amor em paz.

Virgem – Vênus, está no seu signo trazendo a tranquilidade no seu caso de amor e acertos de convivência. O setor financeiro volta a crescer e a estabilidade será natural. Trabalho com progresso.

Libra – Precisará de jogo de cintura para não criar problemas com seu amor. Vênus, seu planeta transita na sua 12ª casa. Não fique só reclamando do seu amor e colegas de trabalho. Troque ideias com a família.

Escorpião – Marte, no seu signo traz uma certa ansiedade para realizar negócios ou trabalho. Você já sentiu que nem tudo está saindo como espera, vá devagar. Dia 23 o Sol passa o favorecerá.

Sagitário – Você ainda tem alguns dias para se preparar para o chamado popularmente inferno astral. Organize os negócios e trabalho. Seja mais prestativo com a família. Dia de alerta. Não viaje.

Capricórnio – Vênus na sua nona casa, faz você realizar a maior parte dos seus sonhos. Dê atenção a sua intuição, pode sair da rotina e usufruir de um bom relacionamento no amor e financeiro.

Aquário – Fase que conseguirá resolver uma grande parte dos seus planos financeiros e profissionais. Satisfação ao lado da família. Mas, Vênus traz problemas no amor, cuidado com ciúmes.

Peixes – Ótimo astral no trabalho que começa a crescer, terá chances de aumentar os ganhos com mudanças que já havia programado. Apenas deve ter paciência com Sagitário. Amor e paixão. Saúde excelente.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

