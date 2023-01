Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (19)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Irá se destacar no mundo profissional. Canaliza muita energia para projetos de ajuda a comunidade. Leal, arrojado e simpático.

Alerta

Os sagitarianos ficam no alerta até às 16h13, e a indicação é para ter cuidados durante este período. Deixe as inovações e mudanças no trabalho para um período positivo. Após esse horário os cuidados serão dos capricornianos.

Áries – Júpiter dá aval para receber apoio no trabalho. Valorize seus verdadeiros amigos. Chances de viagens, compras e solução de problemas familiares. Novos contatos para negociar.

Touro – Dia propício para renovar seus negócios e buscar novos caminhos na profissão. Apenas não conte com Capricórnio e Peixes. Dinamismo e descontração são as palavras chaves. Amor com emoções.

Gêmeos – Fase que deve resolver os problemas profissionais. Aceite colaboração nos assuntos financeiros. Concilie sua situação com a família, menos exigência e mais ação. Seu amor esta enciumado.

Câncer – O seu trabalho esta animado e as finanças em fase regular, terá novas possibilidades de negociar com sucesso. O amor promete erotismo, ame sem medo. Evite exageros com as massas.

Leão – Dia que receberá notícia importante sobre seus negócios e acordos de trabalho. Bom rendimento financeiro. Os problemas começam a desaparecer. Seu amor transmite muita paixão. Conte com a família.

Virgem – Precisará contornar uma situação conflitante com a família, evite comentários sobre negócios e dinheiro. O ideal é ficar na sua. Problemas com Capricórnio. O coração balança para o amor.

Libra – Fase que precisará dar atenção à sua família, solucionar problemas existentes e se livrar do que não quer mais. Indecisão em mudanças nos negócios e trabalho. Nova paixão para os desimpedidos.

Escorpião – Período tranquilo no trabalho, pode ampliar seus negócios e conquistar o equilíbrio nas contas. Contatos comerciais e investimentos favorecidos. Surpresa da família. Amor provocante.

Sagitário – Você ainda acorda no alerta e deve deixar as decisões profissionais e financeiras para a tarde. A Lua estará no seu signo a partir das 16h13, portanto a paciência ajudará a ter um saldo positivo.

Capricórnio – Saia logo cedo e realize compras, pague as contas e se programe para o alerta que começa às 16h13. Maiores cuidados devem ser direcionados aos assuntos domésticos. Amor com ciúmes.

Aquário – A influência atual do Sol indica alguns problemas no lar. Evite ser radical e espere que logo tudo estará bem. Dia para ficar na rotina, mas seu amor procura compensar seu nervosismo.

Peixes – Fase para pedir apoio aos que trabalham ao seu lado. Procure ser rápido nas decisões financeiras e equilibre os gastos. A pessoa amada anda tensa com o relacionamento, seja amável.

